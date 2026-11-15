EU: Leonel Fernández arriba Washington tras desvío vuelo

WASHINGTON.- El expresidente de la República Dominicana y líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, arribó a Washington D.C. luego de que el vuelo comercial en que viajaba fuera desviado por la paralización de vuelos en territorio estadounidense.

El vuelo de Delta salió desde República Dominicana con destino a Nueva York, pero debió aterrizar alrededor de las siete de la noche del viernes en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan.

El desvío se produjo mientras la Administración Federal de Aviación dispuso la suspensión temporal de operaciones en todas las terminales del país por razones de seguridad operativa. Al momento de la restricción, la aeronave ya se encontraba en el aire aproximándose a Washington.

Fernández viajó acompañado por la doctora Daisy Ventura y los coroneles Jhonny Vásquez y Juan Sosa Cruz, de su escolta.

AGENDA EN LA COSTA ESTE

Tras aterrizar, puso en marcha un programa de compromisos institucionales en la costa este.

El sábado visitó Cambridge, Massachusetts, para un intercambio académico con docentes e investigadores de la Universidad de Harvard sobre gobernanza y coyuntura internacional.

ENCUENTRO DEL DOMINGO

Para el domingo a las once de la mañana, la agenda contempló un encuentro con comerciantes, pequeños empresarios y representantes de la comunidad dominicana en Beverly Hills Manor, 1700 de la avenida Jerome, cerca de la calle 175, en El Bronx.

La actividad fue coordinada por Geraldo Rosario, responsable del sector externo en Nueva York, para debatir propuestas sobre el futuro del país y el bienestar de los dominicanos en el exterior.

CIERRE EN NUEVA JERSEY Y MANHATTAN

Posteriormente, la comitiva se trasladó a Hackensack, Nueva Jersey, y luego retornó a Nueva York para encabezar la juramentación de cientos de nuevos afiliados en Taíno Towers, Segunda Avenida con calle 123, en Manhattan.

El montaje operativo de los actos recayó en el arquitecto Franklin Labour, director operativo de la organización.

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