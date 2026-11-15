Irán ataca con drones radar del sistema defensa aérea EE.UU.

TEHERAN.- El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció este domingo que atacó con drones un radar del sistema de defensa aérea estadounidense en la base de helicópteros de Riffa, en Baréin, en respuesta a la «flagrante agresión» de EE.UU.

Dijo que la operación formó parte de la segunda fase de la respuesta iraní. Los ataques fueron «precisos y exitosos», aseguró la Guardia Revolucionaria, y agregó que las explosiones provocadas por los impactos pudieron escucharse en distintas zonas de Baréin.

ACUSACIÓN CONTRA WASHINGTON

En el mismo comunicado, el organismo militar acusó a Washington de intentar desviar la atención internacional de la situación en el estrecho de Ormuz, concretamente, del hecho de que esa arteria vital se encontraba cerrada.

En ese sentido, insistió en que EE.UU. fracasó en la operación que presentó como una misión de escolta marítima, con la que, en realidad, llevó a cabo actividades de contrabando de petróleo.

«El estrecho de Ormuz está cerrado, y cualquier agresión del enemigo estadounidense se enfrentará a una respuesta más dura y aplastante», aseveró la Guardia Revolucionaria.

ANTECEDENTE

Las fuerzas iraníes señalaron que destruyeron un radar de alerta temprana estadounidense en Baréin en respuesta al ataque de Washington a una torre de telecomunicaciones en la ciudad iraní de Sirik.

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