12 muertos y 309 heridos deja ataque hutí contra aeropuerto Riad

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RIAD.- Al menos doce personas han muerto y 309 han resultado heridas en el ataque lanzado este sábado por las milicias hutíes contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, que provocó la evacuación de parte de sus instalaciones y la cancelación de vuelos.

«La Autoridad General de la Aviación Civil aclara que el ataque ha provocado doce muertes, incluidas las de cuatro ciudadanos saudíes y residentes de las siguientes nacionalidades: dos bangladeshíes, un estadounidense, un egipcio, un jordano, un sirio, un palestino y un sudanés», informó la GACA en un comunicado oficial.

El ataque causó 309 heridos, «incluidos varios individuos en estado crítico». «Todos los heridos están recibiendo la atención médica necesaria en varios hospitales», precisó. También causó «daños materiales» que se están evaluando.

OPERACIONES SUSPENDIDAS

Previamente, la GACA había informado de que «las operaciones en el aeropuerto han sido suspendidas temporalmente a la espera de una evaluación completa de los daños y de la verificación de la seguridad de las instalaciones, en coordinación con las autoridades competentes».

Todo comenzó con un aviso de «Alerta de viaje para los pasajeros de Riad» en el que se instaba a los usuarios a «contactar directamente con cada aerolínea y confirmar el vuelo antes de desplazarse al aeropuerto».

Medios internacionales informaron de incendios provocados por el impacto de proyectiles que habrían obligado a evacuar la Terminal 3 tras un «impacto directo».

The Wall Street Journal reportó la movilización de ambulancias y helicópteros para evacuar heridos hacia el Hospital Rey Fahad de Riad. Testigos informaron de varias detonaciones y humo en la zona.

Kuwait Airways informó de la cancelación de dos vuelos a Riad por «problemas de seguridad que han obligado a cerrar el aeropuerto».

Canadá, Alemania e Irlanda emitieron alertas recomendando evitar el aeropuerto. Canadá advirtió de «actividad militar» en la zona.

El pasado jueves tres personas murieron en un ataque, incluido un piloto de la aerolínea Saudia. Un avión quedó destruido.