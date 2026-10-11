Consejo alinea lucha contra ilícitos al nuevo Código Penal

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención del Comercio Ilícito, que preside la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, acordó fortalecer los operativos conjuntos en consonancia con el nuevo Código Penal, vigente desde agosto.

Reynoso afirmó que República Dominicana cuenta con un marco legal fortalecido para erradicar ese flagelo, con la Ley de Extinción de Dominio (340-22), cuya primera sentencia corresponde a un caso de comercio ilícito, y el nuevo Código Penal (Ley 74-25), que endurece sanciones y establece normas de cumplimiento empresarial.

Recordó que la mayoría de los delitos vinculados al comercio ilícito son precedentes del lavado de activos, sancionado por la Ley 155-17.

«El que esté vinculado al comercio ilícito tiene que saber que República Dominicana no es un país favorable para esa actividad», advirtió.

De su lado, ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, secretario del Consejo, llamó a mantener el seguimiento de los casos y la constancia en las acciones. «Este es un compromiso país y estas estadísticas dicen que vamos por el camino correcto», dijo.

DECOMISOS RÉCORD

Entre enero y septiembre de 2026 se retuvieron más de 95 millones de mercancías y se incineraron 72,9 millones, el mayor volumen anual destruido hasta la fecha.

En medicamentos y derivados, las incautaciones pasaron de 67 mil unidades en 2021 a 67,2 millones en lo que va de 2026, 11 millones más que en todo 2025 y 60 millones más que en 2024, como resultado de la labor del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles del MICM.

En el acumulado 2020-2026 se han retenido más de 270 millones de mercancías ilícitas —132 millones de tabaco y derivados, 135 millones de medicamentos, 1,5 millones de botellas de alcohol y 330 mil unidades de clerén y estimulantes sexuales— mediante 53.086 patrullajes y 759 allanamientos. En 2026 han sido detenidas 59 personas, 13 judicializadas.

El Consejo resaltó que desde 2022 no se registran muertes por consumo de bebidas adulteradas y que el país se mantiene fuera de la Lista de Observación del Informe 301 de Estados Unidos sobre Propiedad Intelectual.

ACUERDOS Y RESPALDO PRIVADO

Entre los acuerdos, el MICM y el Ministerio Público desarrollarán la Maestría Especializada en Comercio Ilícito y Propiedad Intelectual, se formalizará vía decreto la Mesa Operativa para el Combate del Comercio Ilícito y la Competencia Desleal y se consolidará la Dirección de Comercio Ilícito del MICM como eje técnico de seguimiento.

Representantes Importadores de Vinos y Licores Asociados, Philip Morris Dominicana y la Asociación de Productores de Cigarros valoraron la reducción de ilícitos y el respaldo al sector formal.