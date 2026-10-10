Dominicana rehabilitará mil 500 kilómetros de redes eléctricas

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Santo Domingo, 10 oct.- República Dominicana prevé invertir cerca de 600 millones de dólares entre 2027 y 2028 para rehabilitar más de mil 500 kilómetros de redes eléctricas y construir o mejorar 18 subestaciones, informó hoy el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

El funcionario explicó que el programa busca fortalecer la infraestructura de distribución ante el crecimiento de la demanda energética y optimizar el suministro a más de 300 mil usuarios mediante la recuperación y repotenciación de las redes.

Santos presentó estas previsiones durante la XI Semana de la Energía, celebrada en esta capital, donde señaló que la expansión de la capacidad de generación debe acompañarse de renovaciones en las instalaciones que transportan la electricidad hasta los consumidores.

El ministro sostuvo que los recursos destinados a las empresas distribuidoras deben contemplar inversiones de capital para modernizar las redes y los transformadores, además de los gastos asociados a los subsidios del servicio eléctrico.

Asimismo, señaló que el plan deberá complementarse con medidas para perfeccionar la gestión comercial de las distribuidoras y combatir el fraude eléctrico.

of-am