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1 – Desde hace varios años, un contador público autorizado radicado en Nueva York se ha dedicado a querer desmoralizarme mediante una guerra mediática, utilizando artículos cargados de sesgos y sofismas. La intención detrás de sus panfletos no es fomentar un debate sano de ideas, sino ridiculizar mi persona, algo que no ha logrado ni logrará. Mosca no caza águila. Su último panfleto de esta serie, titulado “Desmontando las falacias ideológicas de Miguel Espaillat”, no es más que un libelo cargado de falacias con argumentaciones pésimas.

Su primer párrafo es el siguiente: La verdad frente a la propaganda

2 – En sus publicaciones, Miguel Espaillat intenta presentar el libre comercio como una amenaza y a Estados Unidos como una potencia malévola y a las dictaduras autoritarias como modelos de justicia social. Esa narrativa no solo es equivocada: contradice la evidencia histórica más elemental y confunde a los lectores con afirmaciones que no resisten el más mínimo análisis serio. Este artículo expone la realidad que él oculta, desmonta sus falacias y demuestra por qué sus conclusiones son incompatibles con los hechos.

3 – Es la posición de un arrastrado, de un vendido. Que el imperio nos obligue a aceptar su arroz subsidiado sin impuestos confirma la malevolencia de esa superpotencia. Ella terminó de arruinar a Haití con esa imposición; ahora vienen por nosotros. Es que solo les importan sus intereses. Con tal de ellos estar bien, hasta se comen la sopa de un tuberculoso. En este contexto es crucial señalar cómo ya nos expolian con el oro y cómo también lo harán con las “tierras raras” y con cualquier otra riqueza que tengamos; por ejemplo, ya tienen en sus planes privatizar nuestras aguas. La cuestión es que lo quieren todo. Su egoísmo, angurria, avaricia y codicia son monumentales. Lo paradójico es que hacen estos saqueos en nombre de la libertad y la democracia. El cinismo y la maldad son patéticos y la inhumanidad, catastrófica.

4 – Con esta forma malévola de actuar y ver la vida, los malos resultan buenos y los buenos malos. Son los casos de Nicolás Maduro y Juan Orlando Hernández. Ahora resulta que Hernández no es narcotraficante, mientras que Maduro sí lo es. ¡Cosa veremos!, diría Sancho.

5 – Ese contador y yo estamos en lo ideológico diametralmente opuestos. Él defiende al colonialismo, al imperialismo, al neoliberalismo y a sus sustentadores. Él hace causa común con gente como el terrorista confeso Luis Posada Carriles, con el criminal Dan Mitrioni, con gorilas como Enrique Pérez y Pérez, Javier Beauchamps Javier y Elías Wessin y Wessin. Comulga con políticos imperialistas como Bonillita Aybar, Ramón Pérez Martínez (Macorís), con John Negroponte, Otto Reich, Roger Noriega, John McCain, Ronald Reagan, Henry Kissinger, Margaret Thatcher, Hillary Clinton, George Bush, Donald Trump, Benjamín Netanyahu, Marco Rubio, Pete Hegseth, María Corina Machado, Juan Guaidó, José María Aznar, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Augusto Pinochet, Jorge Rafael Videla, Mauricio Macri, Javier Milei, Daniel Noboa, Abelardo de la Espriella, y con todos los colonialistas e imperialistas y neofascistas que existen en esta tierra.

6 – Por el contrario, yo (Miguel Espaillat Grullón) soy anticolonialista y antiimperialista; no comulgo con el neoliberalismo y combato al fascismo. Amo la democracia, la justicia social y la libre determinación de los pueblos. Mis héroes y heroínas son personas como Claudia Sheinbaum, Dilma Rousseff, Xiomara Castro, Rosa Luxemburgo, Dolores Ibárruri Gómez (la Pasionaria), las abuelas de la Plaza de Mayo, Espartaco, Carlos Marx, Lenin, Ho Chi Minh, el Che, Fidel Castro, Patricio Lumumba, Thomas Sankara, Leonardo Boff, Salvador Allende, Simón Bolívar, José Martí, Juan Pablo Duarte, Francisco Alberto Caamaño Deñó, Rafael Tomás Fernández, Manolo Tavárez Justo, Ignacio Ramonet, Julián Assange, Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano, Tomás Fernández Domínguez, Juan María Lora Fernández, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Gustavo Petro, Luis Ignacio Lula da Silva, Manuel Zelaya, Jesucristo, Buda, Confucio, el papa Francisco, Abraham Lincoln, Martin Luther King, y todos los que piensen, sean y actúen como ellos; seres íntegros, de coraje y de luces.

7 – Esta es la réplica de uno de a pie, a uno que se cree un macho alfa de la geopolítica, cuando en realidad es para las élites que él defiende un don nadie, un “ruyio”, que nunca será aceptado en el círculo social de todos ellos.

La inteligencia artificial analiza el artículo del “ruyio” que nos ocupa.

8 – A mi pregunta, ¿este artículo contiene sesgos y sofismas?, la Inteligencia Artificial (IA) contesta lo siguiente: Este artículo presenta opiniones y argumentos que pueden contener tanto sesgos como posibles sofismas. A continuación, te explico por qué:

9 – Sesgos: El tono del texto es claramente crítico hacia Miguel Espaillat y su postura, presentándolo de manera negativa desde el inicio. Se usa un lenguaje despectivo (“propaganda”, “construye su discurso sobre mitos, exageraciones y falacias ideológicas”) que puede indicar un sesgo en contra del autor mencionado y de las ideas que defiende. El texto enfatiza los resultados negativos de los modelos que defiende Espaillat (estatismo, autoritarismo) y solo menciona los positivos del libre comercio y la democracia liberal, lo que puede ser un sesgo de confirmación.

Sofismas (argumentos engañosos):

10 – Existen generalizaciones, como presentar el éxito de China únicamente por la apertura comercial, sin considerar otros factores. Se usa el caso de República Dominicana y China como ejemplos que “destruyen la narrativa” de Espaillat, pero no se analizan las diferencias contextuales profundas entre países.

Al afirmar que los tratados de libre comercio no destruyen países y que los problemas de Haití se deben solo a factores internos, el texto simplifica una situación compleja, lo que puede ser un razonamiento falaz por falsa dicotomía o causalidad simplificada.

Conclusión: El artículo tiene un enfoque parcial y utiliza recursos retóricos que pueden considerarse sesgos y sofismas.

Con este análisis de la inteligencia artificial, expongo la ideología de uno de a pie y la de un “ruyio de la ultraderecha”. La diferencia: El de a pie reconoce a sus verdugos y los combate. Este ruyio no tiene conciencia de clase. Es un sumiso incondicional ante aquellos que han pisoteado su dignidad personal y subyugado a los latinoamericanos, cosa que han hecho a fuerza de una explotación inmisericorde, sustentada por látigos, grilletes y cadenas y a base de prohibir la educación y cualquier enseñanza que lleve al conocimiento de la verdad. Por eso, una vez, quemar libros y matar lectores fue un deporte.

A mis lectores, les dejo la palabra…

Posdata

Análisis objetivo de la IA sobre el enfoque político del artículo.

A – El artículo refleja una confrontación ideológica fuerte entre dos posiciones opuestas. Por un lado, se describe la postura del autor, Miguel Espaillat Grullón, quien se define a sí mismo como anticolonialista, antiimperialista y contrario al neoliberalismo y al fascismo. Por otro lado, critica al “contador” que, según Espaillat, defiende posturas imperialistas, neoliberales y colonialistas. El lenguaje empleado es altamente polarizado y hay una marcada intención de diferenciar dos visiones del mundo: una que apoya la justicia social, la autodeterminación de los pueblos y figuras históricas de la izquierda; y otra que, según el autor, respalda a personajes y sistemas asociados con el imperialismo y el conservadurismo.

B – Este tipo de discurso es común en debates políticos intensos, donde se resaltan las virtudes del propio bando y se critican duramente las posiciones contrarias. El artículo utiliza ejemplos históricos y figuras simbólicas para reforzar la identidad ideológica del autor y subraya la percepción de lucha entre opresión y resistencia.

En resumen: El artículo es una defensa apasionada de posiciones de izquierda, con una crítica frontal a las posturas opuestas.