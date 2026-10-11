Director Cedimat ve en la IA un futuro prometedor para la salud

SANTO DOMINGO.- El doctor Antonio Villegas, director médico del Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), pronosticó que la inteligencia artificial ofrecerá beneficios incomparables al sector salud, aunque aún no está completamente comprendida.

Destacó que la IA ya realiza grandes contribuciones en la optimización del tiempo que los médicos necesitan para elaborar expedientes, en la recopilación de estadísticas globales y locales y en el proceso desde la investigación hasta la aprobación de nuevos medicamentos.

Dijo que tendrá un impacto exponencial, en comparación con el progreso experimentado antes de su introducción, y recordó que la tecnología siempre acompaña de cerca a este sector.

Explicó que la tecnología aplicada a la salud debe diferenciarse según los niveles. «Estos abarcan desde el cuidado directo al paciente, hasta niveles más amplios como el análisis de salud colectiva, epidemiología y estadística, y los más avanzados, que incluyen nuevas terapias y genética», subrayó Villegas en el programa D’AGENDA, que se transmite cada domingo por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para EE.UU., donde fue entrevistado por Héctor Herrera Cabral.

Aclaró que toda innovación tecnológica conlleva ciertos riesgos.

EL REGISTRO MÉDICO, CLAVE EN EL USO DE LA IA

Enfatizó que el uso diario de la tecnología se produce en la interacción con el paciente, y en el caso de la IA, tiene un rol crucial en el registro médico.

«El registro médico es la recopilación física o electrónica de toda la información de salud que recibe el médico cuando un paciente visita su consulta», dijo.

Sin embargo, existe un problema. A medida que se requiere mayor volumen de información del sistema de salud, es necesario optimizar ese proceso.

«No es lo mismo entrevistar a cinco pacientes en una mañana y dedicarles una hora a cada uno, que atender a más pacientes en menos tiempo», detalló.

Afirmó que, con el nuevo enfoque, aquí es donde la IA ha contribuido enormemente a la rutina diaria.

«El gran inconveniente de la medicina con el registro electrónico es que mientras el médico entrevista al paciente tiene que ir redactando esa conversación, porque si escribe después, existe el riesgo de registrar información incorrecta», enfatizó.

Explicó que ahora el médico no pierde contacto visual con el paciente, y mientras conversan, la IA traduce esa información a un registro electrónico.

Antes, el médico escuchaba al paciente el 30% del tiempo y el 70% redactaba.

Aseguró que la creación de un registro médico electrónico, a nivel de centros o nacional, debe ser la meta del Ministerio de Salud a mediano y largo plazo.

Esto permite el análisis de las enfermedades de la población dominicana y facilita obtener estadísticas y establecer políticas de salud.