ESPAÑA: Desalojan último asentamiento migrante Ceuta

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CEUTA.- Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desalojaron este domingo la playa de El Guano, en Ceuta, donde había más de 500 migrantes de los más de 70.000 que llegaron el 30 y 31 de julio procedentes de Marruecos.

Algunos huyeron por el monte para evitar ser filiados. Tres autobuses los trasladaron al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y posteriormente fueron ubicados en campamentos habilitados por el Gobierno.

Más de una veintena de furgones de la Unidad de Intervención Policial llegaron a primera hora a la explanada.

El Guano era el último asentamiento con una concentración importante de marroquíes, pero aún centenares deambulan por barriadas como El Príncipe o Los Rosales, otros están escondidos en los montes o en pisos patera que las autoridades van desmantelando.

OPERATIVO ANTES DE LA VISITA DE LOS REYES

Tras los operativos para limpiar las playas, centenares se quedaron en El Guano a la espera de ser trasladados en autobuses hacia la frontera del Tarajal si querían retornar voluntariamente a Marruecos, o al CATE para ser filiados y reubicados en dispositivos de acogida temporal mientras se resuelven los trámites de asilo.

Más de 500 migrantes permanecieron allí, tratando de sortear el frío y las lluvias que desde hace dos semanas azotan la ciudad. En torno a un centenar son menores de edad, que días atrás se manifestaron para pedir su reubicación.

El desalojo se produce horas antes de la visita de los reyes el próximo martes 13 de octubre. Felipe VI y Letizia presidirán un homenaje en Ceuta a las personas que murieron en el mar durante la entrada masiva por la frontera del Tarajal.

Tras pasar la noche en la ciudad autónoma, se trasladarán a Melilla. Será la primera vez que un rey de España duerma en Ceuta desde las visitas de Alfonso XIII en 1904 y 1927.

YA NO QUEDAN MIGRANTES EN LAS PLAYAS

De las playas de Benítez y del Trampolín se llevaron a unas 1.700 personas, de las cuales la mayoría, excepto menores y grupos reducidos de adultos, optó por retornar a su país.

Solo en El Trampolín pernoctaban más de 3.500, por lo que el resto se desperdigó por la ciudad para evitar los autobuses. Muchos huyeron hacia los montes, donde continúan.

Los marroquíes que han huido saben que es muy probable que sus peticiones de asilo sean denegadas y que, tras la denegación definitiva, se enfrentarán a una orden de expulsión de España por cinco años.

Por ello muchos prefieren regresar de forma voluntaria a Marruecos, porque conservan la aspiración de volver en el futuro. Otros permanecen escondidos sin plantearse retornar ni ser filiados, con la esperanza de cruzar de forma irregular a la península.

Desde principios de agosto, la Guardia Civil ha abortado varios intentos de cruce ilegal hacia la península en embarcaciones de recreo. En ocasiones ha detenido a los responsables que prometían llevarlos a cambio de dinero, y en otras las embarcaciones habían sido adquiridas por los propios migrantes.

Este es el quinto operativo de la Policía Nacional en Ceuta en las últimas semanas para desalojar zonas públicas, tras los de la desalinizadora el 27 de septiembre, playa de Benítez el 29 de septiembre y playa del Trampolín en dos fases los días 4 y 5 de octubre.