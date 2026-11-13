Alina Abreu celebra 40 años de trayectoria con estreno de ballet

SANTO DOMINGO.– La bailarina, coreógrafa y maestra Alina Abreu celebra cuatro décadas de trayectoria artística con el estreno mundial de «La Ciguapa: Una leyenda de amor», una producción inspirada en uno de los mitos del folclore dominicano.

La Dirección General de Bellas Artes (DGBA) felicitó a la artista por sus 40 años de aportes a la danza nacional y destacó su influencia en la formación de varias generaciones de bailarines.

La obra se presentará los días 13, 14 y 15 de noviembre en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, con la participación de integrantes del Ballet Nacional Dominicano.

El montaje, concebido como un ballet en un acto y siete escenas, parte de un recuerdo de infancia de Abreu y recrea la leyenda de la ciguapa mediante la danza, la música y elementos de la identidad cultural dominicana.

El elenco está integrado por los bailarines Alexander Duval, Raymundo Rodríguez, Javier Genao, Adrián Jáquez y Ednis Mallol, así como Cony Martínez, Kimberlyn Ortiz, Yumi Mana, Susana Cepeda y Alexa Montero.

Bellas Artes resaltó que la participación de los intérpretes del Ballet Nacional Dominicano refleja el talento y la preparación de los artistas que forman parte de la institución.

La entidad invitó al público a asistir a las funciones y disfrutar de esta propuesta escénica, que coincide con cuatro décadas de dedicación de Abreu al desarrollo de la danza en República Dominicana.

dh/am