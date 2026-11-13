Bávaro Adventure abre espacio nocturno para eventos navideños

PUNTA CANA.- Bávaro Adventure Park anunció la apertura de su espacio nocturno Sacred River at Night para la celebración de bodas, fiestas corporativas y encuentros privados durante la temporada navideña de 2026.

La propuesta convierte su atracción más reciente en un escenario exclusivo para eventos, con una experiencia que combina iluminación, tecnología de mapping, antorchas, espectáculos en vivo y gastronomía en un entorno natural.

El parque dispone de una extensión de 1.2 millones de metros cuadrados y plantea una oferta que integra actividades de aventura, cócteles al atardecer y celebraciones nocturnas al aire libre o dentro del río sagrado.

«Esta Navidad las empresas buscan algo más que una cena, buscan crear memoria en su equipo», expresó Héctor Ureña, gerente comercial de Bávaro Adventure Park, quien destacó también el interés de las parejas por escenarios diferentes para sus bodas.

La iniciativa forma parte de la estrategia de diversificación del complejo, que busca ampliar su participación en los segmentos de reuniones, incentivos, congresos y eventos (MICE), así como en el mercado social.

Según datos de la empresa, el parque registró 145,000 experiencias durante 2025. Con Sacred River at Night, apuesta por extender su oferta más allá de las actividades diurnas y posicionarse como una alternativa para celebraciones en Punta Cana.

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