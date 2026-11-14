PERU: Chiclayo recibe a lo grande al papa León XIV

CHICLAYO, Perú, 13 de noviembre.– El papa León XIV protagonizó este viernes un emotivo reencuentro con Perú, país donde vivió más de 20 años y desarrolló gran parte de su trayectoria pastoral, durante una visita apostólica marcada por multitudinarias concentraciones de fieles y mensajes de compromiso social.

El pontífice llegó a Chiclayo, ciudad de la que fue obispo durante ocho años (2015-2023), donde cientos de miles de personas salieron a las calles para darle la bienvenida. Posteriormente, presidió una misa en las Pampas de Pimentel, ante una multitud estimada en 500,000 personas.

«¡Qué alegría volver a Chiclayo!», expresó León XIV al iniciar su homilía, en la que agradeció a los presentes por el cariño y las experiencias compartidas durante su ministerio episcopal.

LLAMADO A PROTEGER A LOS MÁS VULNERABLES

Durante sus actividades en Perú, el papa insistió en la responsabilidad de la Iglesia de acompañar a los jóvenes, migrantes, pueblos originarios y personas que viven en condiciones de pobreza.

En la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo advirtió sobre el riesgo de que los avances científicos y tecnológicos terminen beneficiando exclusivamente a los sectores más ricos, mientras millones de personas continúan padeciendo miseria y opresión.

También defendió una mayor participación de los laicos en la Iglesia, al considerar que constituye una expresión de su dignidad bautismal.

COMPROMISO CONTRA LOS ABUSOS

En Lima, León XIV se reunió con seis víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de instituciones eclesiásticas. Según una de las participantes, el pontífice manifestó su compromiso personal con la investigación de estos casos y la reparación de las víctimas.

Asimismo, pidió a los obispos peruanos responder a los abusos con verdad, justicia, perdón y reparación.

El papa, nacido en Chicago y nacionalizado peruano en 2015, recibió durante su visita un nuevo documento nacional de identidad (DNI), con dirección en Chiclayo, reforzando el vínculo que mantiene con el país sudamericano.