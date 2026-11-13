Salud Pública reporta reducción de 83 % en casos de malaria

SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Salud Pública informó que la incidencia de malaria en República Dominicana se redujo un 83 % respecto al mismo período de 2025, al pasar de 9.60 a 1.67 casos por cada 100,000 habitantes.

De acuerdo con el boletín de la Dirección de Epidemiología, en la semana epidemiológica 43 se confirmaron cinco nuevos contagios, con lo que el acumulado del año asciende a 152.

La institución atribuyó el descenso a la vigilancia epidemiológica, la búsqueda activa de personas con fiebre, el tratamiento oportuno y las intervenciones focalizadas en comunidades con transmisión de la enfermedad.

Las medidas incluyen fumigaciones, aplicación de larvicidas, identificación de criaderos del mosquito Anopheles y orientación sobre el uso de mosquiteros y repelentes.

OTRAS ENFERMEDADES

Durante la misma semana se notificaron 49 casos de dengue. Salud Pública reiteró el llamado a eliminar recipientes con agua acumulada, tapar los tanques y mantener limpios los depósitos domésticos.

En cuanto a la leptospirosis, no se registraron nuevos contagios, por lo que el acumulado permanece en 305 casos. El país tampoco reporta casos de cólera durante 2026.

El informe epidemiológico registra cinco muertes maternas en la semana 43, para un total de 137 en lo que va de año. Asimismo, se notificaron 37 fallecimientos infantiles, elevando el acumulado a 1,666.

Ante estos indicadores, el Ministerio informó que fortalece la capacitación de médicos especialistas y personal asistencial de 21 hospitales docentes en 12 provincias, como parte de sus esfuerzos para reducir las muertes maternas e infantiles evitables.

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