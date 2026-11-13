Presidente destaca crecimiento producción agropecuaria de RD

El mandatario se expresó en esos términos al encabezar la presentación del proyecto piloto Caplatagro La Vega, una iniciativa orientada al acopio, procesamiento y agroindustrialización del plátano, con el propósito de agregar valor a la producción nacional y fortalecer la cadena productiva de este rubro.

Afirmó que desde 2020 su Gobierno ha mantenido un respaldo claro, eficiente e integral al sector productivo. Asimismo, felicitó a la Asociación Dominicana de Productores de Plátanos (Adoplatano) por impulsar el proyecto y reiteró su disposición de continuar apoyándolo.

El Jefe del Estado señaló que el aumento de la producción de alimentos también es resultado del esfuerzo de los productores nacionales y de la coordinación con las autoridades para responder a las necesidades del sector agropecuario.

De igual manera, resaltó el papel del Banco Agrícola en el financiamiento de las actividades productivas y recordó el trabajo conjunto desarrollado con los productores frente a las fluctuaciones en los precios del plátano.

Caplatagro: modelo de encadenamiento productivo

Por su parte, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, calificó a Caplatagro como un ejemplo de encadenamiento productivo, al considerar que la integración de la agricultura con la innovación y el financiamiento crea oportunidades para agregar valor a las materias primas, desarrollar nuevos productos y ampliar la capacidad exportadora.

Sostuvo que el fortalecimiento de la producción nacional constituye un factor fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y dinamizar el crecimiento económico.

Valoró los esfuerzos realizados para impulsar la agricultura dominicana durante las gestiones de Limber Cruz y del actual ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat.

Adoplatano agradece respaldo del Gobierno

En tanto, el presidente de Adoplatano, José Alexander Cruz González, agradeció al presidente Abinader y a las instituciones participantes por el respaldo a los productores de plátano.

Dijo que el mandatario cumplió su compromiso con el sector al apoyar el desarrollo de Caplatagro y destacó la importancia de mantener la colaboración entre los productores y las instituciones públicas para garantizar la consolidación del proyecto.

Una apuesta por la agroindustrialización del plátano

Caplatagro es una iniciativa promovida por Adoplatano y Coopevive, cooperativa integrada por productores de frutas, vegetales y víveres de La Vega, que busca fortalecer los procesos de acopio, transformación y comercialización del plátano.

La actividad tuvo lugar en el Mercado de Productores Jeremías, donde la alcaldesa de La Vega, Amparo Altagracia Custodio Guerrero, pronunció las palabras de bienvenida, mientras que la gobernadora provincial, Luisa Jiménez, tuvo a su cargo la exhortación.

Al concluir el acto protocolar, el presidente Abinader realizó un recorrido por la nave de procesamiento y empaque de productos, acompañado de unos 40 productores y representantes de distintas instituciones.

Su agenda incluyó, además, un encuentro con productores agrícolas y directivos de Adoplatano, Coopevive, Caplatagro y Randy Beato Export, para abordar temas relacionados con el desarrollo y fortalecimiento del sector agropecuario.

En la actividad participaron el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; el senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao; la gobernadora provincial, Luisa Jiménez; y el presidente de Adoplatano, José Alexander Cruz González.

También estuvieron el director ejecutivo del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), David Herrera; el administrador general del Banco Agrícola, Fernando Durán; y Olmedo Caba, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), junto a legisladores de la provincia, autoridades nacionales, provinciales y municipales, y representantes del sector agropecuario.

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