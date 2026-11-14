Gobierno RD exhorta pasajeros verificar estatus vuelos a EEUU

Santo Domingo, 13 nov – El Gabinete de Turismo de República Dominicana exhortó a todos los turistas y pasajeros dominicanos, a verificar el estatus de sus vuelos y sus itinerarios directamente con sus respectivas aerolíneas, luego de que este viernes Estados Unidos prohibiera el despegue de los aviones en sus aeropuertos.

En un comunicado de prensa, el Gabinete de Turismo informó que estará «trabajando de manera coordinada con los aeropuertos, las líneas aéreas y las autoridades correspondientes para garantizar la asistencia necesaria a los pasajeros y contribuir a mitigar el impacto de esta situación».

El comunicado señaló que la medida ha tenido impacto en las operaciones aéreas y generado cancelaciones y dificultades para los pasajeros.

Sin embargo, aclaró que la misma solo ha afectado vuelos desde y hacia Estados Unidos. y que Los demás a Europa y Latinoamérica continuaron sin alteraciones».

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó la tarde del viernes detener el tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos del país debido a un problema de comunicación que afecta a los centros de control, según indicó el secretario de Transporte, Sean Duffy.