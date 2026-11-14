Migración de RD dice deportó 10,411 haitianos en una semana

Parte de los haitianos deportados en los últimos siete días. (Foto: DGM).

SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Migración (DGM) deportó a 10,411 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular durante los últimos siete días, como resultado de los operativos de interdicción en distintos puntos del territorio nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

De acuerdo con las estadísticas ofrecidas por la institución, entre el viernes 6 y el jueves 12 de noviembre fueron detenidos 11,057 extranjeros que no contaban con documentación que acreditara su permanencia regular en el país.

Las provincias con mayor número de detenciones fueron Dajabón, con 1,634 personas; Elías Piña, con 1,199, y Valverde, con 1,108.

En estas operaciones, el Ejército detuvo y entregó a Migración a 3,223 extranjeros en situación migratoria irregular, mientras que la Policía reportó 1,060 detenciones y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), otras 636.

Operativos se extendieron por el Gran Santo Domingo y varias provincias

La DGM informó que los operativos realizados el jueves 12 de noviembre incluyeron diferentes sectores del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, entre ellos Los Alcarrizos, Herrera, Los Tres Brazos, el barrio Katanga, Los Mina Norte y Sur, La Bomba Vieja, Ensanche Felicidad y Las Enfermeras.

Asimismo, el despliegue simultáneo abarcó las regiones Norte, Este y Sur, además de distintas provincias de la zona fronteriza.

Durante esa jornada, Elías Piña encabezó las detenciones, con 224 personas; seguida de Dajabón, con 214; Valverde, con 155; Santiago, con 153, e Independencia, con 133.

También se realizaron intervenciones en Pedernales, Espaillat, La Altagracia, Montecristi, Azua, La Vega, Barahona, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, San Juan, Peravia, Hato Mayor, Duarte, María Trinidad Sánchez, La Romana, Bahoruco, Samaná y Sánchez Ramírez.

Según el balance institucional, las operaciones del jueves concluyeron con la deportación de 1,534 extranjeros en condición migratoria irregular.

sp-am