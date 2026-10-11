DGM anuncia operativos fincas contra contratación de ilegales

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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) intervendrán fincas, obras de construcción y empresas agropecuarias que contraten a trabajadores indocumentados.

El director general, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, dijo que ese organismo ha identificado a dominicanos que construyen y alquilan viviendas a extranjeros indocumentados y que en ocasiones contratan sus servicios pese a conocer su estatus irregular.

Ante estas prácticas, la DGM realizará inspecciones en fincas, comercios, construcciones, industrias y empresas agropecuarias para identificar a los responsables, reunir evidencias y proceder legalmente.

Las intervenciones contarán con el apoyo de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad y estarán dirigidas a verificar la situación migratoria de los trabajadores y el cumplimiento de la documentación exigida.

Lee Ballester recordó que en los últimos dos años más de 800.000 extranjeros indocumentados han sido deportados.

OPERATIVOS CON INTELIGENCIA PREVIA

Los operativos se planifican a partir de labores de inteligencia para localizar centros de acopio y rutas de traslado, con el objetivo de organizar intervenciones más precisas y sostenidas.

El titular de Migración informó además que la institución ha formado 1.187 agentes de reacción rápida, a los que se sumarán 300 jóvenes que reciben capacitación especializada, lo que permitirá ampliar la cobertura en el Gran Santo Domingo y la región Este.