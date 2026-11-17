La iniciativa busca ampliar las oportunidades de formación cinematográfica para los jóvenes de la región Sur.

SAN JUAN DE LA MAGUANA.– La primera edición del Maguana Festival de Cine 2026 concluyó con el anuncio de la apertura de la licenciatura en Cine en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto San Juan, prevista para el próximo semestre.

La iniciativa busca ampliar las oportunidades de formación cinematográfica para los jóvenes de la región Sur y fortalecer el desarrollo de la industria audiovisual fuera de los principales centros urbanos.

El anuncio se realizó durante la gala de clausura, celebrada en el salón de eventos de la UASD, que puso fin a una semana de actividades desarrolladas del 8 al 14 de noviembre, bajo la dirección y producción de Fidia Peralta.

La ceremonia contó con la participación de figuras del cine nacional e internacional, entre ellas la actriz peruana Magdyel Ugaz y el cineasta dominicano Alfonso Rodríguez, quien recibió un reconocimiento especial. También se rindió homenaje al actor Juan Alfonso Baptista, conocido como «El Gato».

Durante el festival se impartieron talleres gratuitos de actuación frente a cámara y caracterización cinematográfica, dirigidos a jóvenes interesados en la industria audiovisual. La programación también incluyó recorridos por atractivos históricos y turísticos de San Juan de la Maguana y muestras de su gastronomía.

La premiación reconoció producciones nacionales e internacionales en categorías de largometrajes, cortometrajes y nuevos talentos. «Por eso vengo al río», de Fernando Blanco, obtuvo el Gran Premio a la Mejor Ópera Prima en la categoría Gran Cosecha, además de los galardones a Mejor Dirección y Mejor Guion.

La directora del festival, Fidia Peralta, destacó la importancia de generar oportunidades culturales y profesionales en la provincia para que los jóvenes puedan desarrollar sus talentos sin tener que abandonar su comunidad.

Con esta primera entrega, el Maguana Festival de Cine busca contribuir a la descentralización de la actividad cinematográfica y posicionar a San Juan como un espacio para la formación, creación e intercambio audiovisual.

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