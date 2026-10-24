Magín Díaz atribuye cierres de negocios a dinámica de mercado

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SANTO DOMINGO.— El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que el cierre de restaurantes y otros establecimientos comerciales no significa que exista una crisis económica en el país.

El funcionario sostuvo que estas situaciones forman parte de la dinámica habitual del mercado, donde algunos negocios cesan sus operaciones mientras otros abren sus puertas.

Díaz consideró que se ha presentado el cierre de determinados establecimientos como una señal de alarma, pese a que, según explicó, la apertura y desaparición de empresas son fenómenos propios de la actividad comercial.

«Mientras cinco o seis restaurantes han cerrado, otros diez o quince han abierto», señaló el ministro al defender su posición sobre el comportamiento del sector.

El titular de Hacienda y Economía rechazó que estos casos constituyan una emergencia comercial y llamó a observar el panorama con una perspectiva más amplia.

Sus declaraciones se producen en medio de la atención pública sobre el cierre de establecimientos gastronómicos y las condiciones que enfrenta el comercio dominicano.

dh/am