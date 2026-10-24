Lula y Bolsonaro enfrentan en tenso debate previo elecciones

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el candidato de la oposición Flávio Bolsonaro, durante un debate, en Río de Janeiro (Brasil).

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São Paulo (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador opositor Flávio Bolsonaro protagonizaron este viernes un último debate antes de la segunda vuelta electoral del domingo, marcado por ataques sobre economía, seguridad ciudadana y corrupción.

Ambos candidatos llegan a las urnas en una contienda ajustada y de resultado incierto, con las encuestas situándolos en empate técnico. Flávio, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo el 47 % de los votos en la primera vuelta, dos puntos más que Lula.

ECONOMÍA, DEUDAS E INFLACIÓN

Durante el encuentro, celebrado en los estudios de TV Globo, en Río de Janeiro, Flávio acusó al Gobierno de despilfarrar los recursos públicos y criticó el elevado endeudamiento de las familias, que destinan cerca de un tercio de sus ingresos al pago de deudas.

También cuestionó la tasa de interés del Banco Central, situada en el 13,75 % anual, y preguntó a Lula cuándo había visitado por última vez un supermercado.

El mandatario defendió los resultados de su gestión, destacando el crecimiento económico superior al 2 % y los aumentos salariales por encima de la inflación. Además, advirtió que su rival podría aplicar políticas de recortes similares a las del presidente argentino, Javier Milei.

El momento más tenso llegó cuando Flávio llamó a Lula «nuevededos», en alusión a la pérdida de un dedo del mandatario en un accidente laboral. Lula abandonó su atril y respondió con dureza. El senador terminó disculpándose.

CHOQUE POR LA SEGURIDAD

Lula cuestionó el compromiso de su adversario con la seguridad, al recordar su defensa de un policía acusado de matar a una niña de cinco años durante una operación en Río de Janeiro.

Flávio expresó solidaridad con la familia, pero defendió al agente y prometió mano dura contra la delincuencia. También planteó eliminar la edad mínima de responsabilidad penal en casos de violación.

ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN

En el tramo final, ambos intercambiaron acusaciones relacionadas con investigaciones judiciales. Flávio mencionó pesquisas contra un hijo de Lula, mientras el presidente cuestionó los vínculos de su rival con Daniel Vorcaro, antiguo propietario del Banco Master, investigado por un escándalo financiero.

Flávio también enfrenta investigaciones por presunta corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas vinculadas a supuestos pagos para financiar una película sobre su padre.

an/am