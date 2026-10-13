Luis Gil integra entrenamientos del Licey con miras beisbol RD

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SANTO DOMINGO.– El lanzador de Grandes Ligas Luis Gil se incorporó a los entrenamientos de los Tigres del Licey y tiene previsto realizar una sesión de bullpen este martes, como parte de su preparación para contribuir con el conjunto azul desde el inicio de la próxima temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Esta será la segunda participación de Gil en el béisbol invernal dominicano, después de vestir el uniforme de los Tigres durante la campaña 2020-2021.

El derecho, nativo de Azua, acumula 269 entradas y un tercio de labor en las Grandes Ligas, con efectividad de 3.61, 272 ponches y WHIP de 1.28.

En 2024 fue reconocido como Novato del Año de la Liga Americana, tras registrar marca de 15-7 en 29 aperturas, con 151 entradas y dos tercios lanzadas, efectividad de 3.50, 171 ponches y WHIP de 1.19.

REGRESA TRAS SUPERAR MOLESTIAS FÍSICAS

Gil tuvo una participación limitada durante la temporada de 2026 debido a una inflamación en el hombro. Tras recuperarse, regresó al equipo de los Yankees de Nueva York como relevista y concluyó su actuación con ocho entradas lanzadas, una carrera limpia permitida y ocho ponches.

MÁS BRAZOS SE SUMAN AL CAMPAMENTO AZUL

Los Tigres también anunciaron la incorporación del lanzador zurdo colombiano José Quintana, veterano con 15 años de experiencia en las Grandes Ligas.

Asimismo, se integraron el derecho Daniel Martínez, quien lanzó tres entradas y un tercio en blanco, con cuatro ponches, en la victoria 8-1 del Licey sobre las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao; y Alexander Cornielle, de 25 años, quien registró efectividad de 3.39 en 21 apariciones en distintos circuitos de los Yankees y se convirtió en el dominicano número 991 en debutar en las Mayores.

También se incorporó el relevista Jean Carlos Mejía, líder de salvamentos de Lidom en cada una de las últimas dos temporadas. En ese período acumuló 21 rescates, efectividad de 1.42, 49 ponches y WHIP de 1.05 en 50 entradas y dos tercios.

Completan las nuevas incorporaciones el lanzador Albert Abreu, el relevista zurdo Andrew Pérez, el jardinero Elier Hernández y Derek Cerda, seleccionado en la cuarta ronda del Draft de Novatos de 2026.

Con estas incorporaciones, el Licey continúa fortaleciendo su cuerpo de lanzadores y sus opciones ofensivas de cara a la próxima campaña, en busca de otra temporada competitiva en el béisbol dominicano.

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