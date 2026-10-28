Luis “El Gallo” respalda medidas de Abinader ante crisis haitiana

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SANTO DOMINGO.- El presidente de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), Luis Acosta Moreta, conocido como Luis “El Gallo”, respaldó las medidas del presidente Luis Abinader para proteger la soberanía nacional ante la crisis de seguridad que enfrenta Haití.

El dirigente político afirmó que el mandatario conoce los riesgos que representa la inestabilidad del país vecino y advirtió sobre las posibles consecuencias de que la violencia se extienda al territorio dominicano.

Acosta Moreta destacó la capacidad de las Fuerzas Armadas para defender la frontera y llamó a los ciudadanos, sin distinción de afiliación política o creencias religiosas, a respaldar las acciones gubernamentales dirigidas a proteger a la población.

Asimismo, consideró que las autoridades deben aplicar medidas severas contra cualquier persona armada que ingrese al país con intenciones violentas, aunque no precisó el fundamento legal de la sanción que propuso.

En materia migratoria, pidió mantener los controles fronterizos y continuar las deportaciones de extranjeros en situación migratoria irregular. También instó a la Dirección General de Migración a reforzar los operativos de detención, identificación y repatriación.

El presidente de la UDC rechazó, además, los argumentos de sectores de la construcción y la agroindustria que defienden la contratación de trabajadores indocumentados para sostener sus actividades productivas.

A su juicio, la situación actual exige medidas para preservar la independencia y la integridad territorial de la República Dominicana, ante el deterioro del orden público en Haití.

ah/am