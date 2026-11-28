En consecuencia, la propuesta tendría que definirse entre una candidatura por el Distrito Nacional o por la provincia Santo Domingo, no por el conjunto del Gran Santo Domingo. Además, para ser senador se requiere ser dominicano, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, tener al menos 25 años y ser nativo de la demarcación o haber residido en ella durante los cinco años consecutivos anteriores, entre otros requisitos constitucionales.

La elección de la demarcación no sería un detalle menor. El Distrito Nacional concentra una identidad urbana, institucional y electoral propia; la provincia Santo Domingo, por su parte, reúne municipios con realidades sociales y territoriales diversas.

La decisión tendría que apoyarse en estudios de opinión, evaluación de la estructura partidaria, arraigo territorial, capacidad de organización y una valoración honesta de dónde su candidatura aportaría más al proyecto colectivo. No bastaría con anunciar una aspiración: habría que construir una propuesta legislativa vinculada a las necesidades concretas de la demarcación.

Una segunda dimensión de la propuesta es la posibilidad de que Abinader llegue a presidir el Senado. Si el PRM obtiene mayoría senatorial, su figura podría ser considerada para encabezar la cámara alta. Pero esa posibilidad no sería automática ni dependería exclusivamente de la voluntad de la dirección partidaria.

La presidencia del Senado corresponde a una elección interna de los senadores, conforme a las reglas constitucionales y parlamentarias. Por ello, el escenario requeriría primero ganar la senaduría, después contar con el respaldo de sus colegas y, finalmente, demostrar capacidad para conducir una institución plural, deliberativa y autónoma.

La experiencia acumulada en la Presidencia de la República podría aportar a esa función una perspectiva amplia sobre la administración pública, las relaciones entre poderes y la agenda nacional. A la vez, precisamente por haber ejercido la jefatura del Estado, Abinader tendría que asumir con especial cuidado la transición hacia un órgano legislativo que no está llamado a ser una extensión del Poder Ejecutivo. Presidir el Senado exige facilitar el debate, respetar las minorías, garantizar la independencia de los legisladores y fortalecer la fiscalización y la calidad de las leyes.

También hay variables que aconsejan prudencia. Una candidatura de un expresidente puede despertar entusiasmo, pero igualmente generar resistencia entre sectores que entiendan que el relevo político debe abrirse a nuevos liderazgos. Podría producir tensiones con aspirantes locales que hayan trabajado durante años por la senaduría.

Asimismo, existe el riesgo de que la campaña se convierta en un plebiscito sobre la gestión presidencial, desplazando los problemas propios de la demarcación. El PRM tendría que evitar que la figura nacional opaque a sus dirigentes territoriales y procurar que la propuesta se construya mediante acuerdos, no imposiciones.

La alternativa de una candidatura a la Alcaldía del Distrito Nacional o de un municipio de la provincia Santo Domingo también merece consideración, aunque responde a una lógica diferente. La alcaldía implica una gestión ejecutiva de proximidad: servicios municipales, ordenamiento territorial, tránsito, limpieza, espacios públicos y coordinación comunitaria.

El Senado, en cambio, ofrece una plataforma de representación nacional y participación directa en la formación de las leyes. Si el objetivo estratégico fuera contribuir a una mayoría congresual y eventualmente conducir la cámara alta, la senaduría tendría una correspondencia más directa con ese propósito.

Hay, además, un asunto de calendario. Las elecciones congresuales y presidenciales de 2028 se celebrarán en mayo, mientras que la reforma constitucional dispuso la unificación de los comicios a partir de 2032. La candidatura senatorial para 2028-2032 se inscribiría, por tanto, en el ciclo electoral previsto para ese período. La planificación partidaria tendría que considerar los plazos de selección de candidaturas, las alianzas, las reglas electorales y las disposiciones vigentes cuando corresponda.

En definitiva, la propuesta no debe presentarse como una decisión tomada ni como una candidatura anunciada. Es una hipótesis política que merece estudio. Su viabilidad dependerá de la voluntad personal de Abinader, de la evaluación de su legado y su valoración ciudadana, de la aceptación de las bases del PRM, del consenso con los liderazgos territoriales, de la demarcación escogida y, naturalmente, del cumplimiento de todos los requisitos legales.

Luis Abinader podría convertir el cierre de su ciclo presidencial en el inicio de otra etapa de servicio público. Una candidatura al Senado no sería una prolongación de la Presidencia, sino una responsabilidad diferente, con atribuciones, límites y controles propios. Si la sociedad dominicana y el PRM consideraran que su experiencia puede contribuir al fortalecimiento del Congreso, la opción estaría abierta al debate democrático.

La política también consiste en saber cambiar de escenario sin abandonar el compromiso con el país. De ahí la pregunta que da sentido a esta reflexión: ¿podría Luis Rodolfo Abinader Corona ser candidato a senador en 2028 y, si obtiene el respaldo de sus colegas, presidir el Senado durante el período 2028-2032? No es una certeza ni una propuesta oficial. Es una posibilidad que, por su impacto electoral e institucional, merece ser ponderada con seriedad.

Nota de precisión constitucional

La Constitución dominicana proclamada el 27 de octubre de 2024 establece la prohibición específica de que el presidente elegido en 2024 vuelva a postularse a la Presidencia o a la Vicepresidencia. La elegibilidad para el Senado debe examinarse separadamente conforme al artículo 79 y a la legislación electoral.

El Gran Santo Domingo no es una sola demarcación senatorial: la candidatura tendría que corresponder al Distrito Nacional o a la provincia Santo Domingo. Este artículo plantea un escenario de análisis político y no constituye una opinión legal vinculante.

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