LA ROMANA.– El Scramble Open DR 2026 de LPGA Amateurs Golf Association DR concluyó con éxito en Casa de Campo Resort & Villas, con la participación de golfistas dominicanas y representantes de New Jersey, Connecticut, Puerto Rico y España, en un encuentro internacional que contribuyó a impulsar el desarrollo y la proyección del golf femenino en República Dominicana.

La competencia se desarrolló en el campo Dye Fore Marina-Chavón, diseñado por el reconocido arquitecto Pete Dye, y reunió durante el fin de semana a jugadoras de diferentes niveles y procedencias. El torneo también incluyó una categoría masculina, convirtiéndose en una propuesta particular dentro del calendario de la organización.

CECILIA ROSADO Y MARY LEDESMA DOMINAN EL OVERALL NETO

La pareja integrada por Cecilia Rosado y Mary Ledesma conquistó el premio al Mejor Score Overall Neto, mientras que en los diferentes flights femeninos se registraron destacadas actuaciones.

En el Flight A, Juddy Kim y Escarlin Benítez obtuvieron el primer lugar bruto, mientras que Francia Álvarez y Karina García ganaron el primer puesto neto. Carmen Germosén y Mary Luz Perdomo alcanzaron la segunda posición neta.

En el Flight B, Laura Serrata y Patricia González se llevaron el primer lugar bruto; Anne Beauchemin y Sandra Belley conquistaron el primer puesto neto, y Linda Sisson y Jean Parmielli finalizaron segundas.

En el Flight C, Ana Sofía Batista y Guillermina Rondón ocuparon el primer lugar bruto. Rhina Espaillat y Rossina Pacheco ganaron el primer lugar neto, seguidas por Arisleyda Rhiel y Rosa Rodríguez.

GANADORES EN LA CATEGORÍA MASCULINA

En el Flight A masculino, Domingo Batista y Gordon Beaton conquistaron el primer lugar bruto; Saulo Mota y Freddy Sierra obtuvieron el primer puesto neto, mientras Guillermo Fernández y Jaime Liriano quedaron segundos.

En el Flight B, Benito Villavicencio y Pablo Collazo ganaron el primer lugar bruto. Juan Guerrero y Marcos Henríquez se impusieron en la categoría neta, seguidos por Enrique Torruella y Otto Corretjer.

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS ESPECIALES

Durante la ceremonia de premiación fue reconocida Cecilia Rosado de Nord por su trayectoria, dedicación y destacada participación en la organización, además de mantener el hándicap más bajo de la membresía desde su incorporación.

También se entregaron premios especiales por acercamiento a bandera, distancia y precisión en los golpes.

Entre las damas fueron premiadas Olga Crispín, Cecilia Rosado, Sandra Belley y Anne Mackey. En la categoría masculina recibieron distinciones Jaime Liriano, Juan Guerrero, Lázaro Díaz y Enrique Torruella.

La directiva de LPGA Amateurs DR, integrada por Francine Carrier, Francia Álvarez, Lissette de los Santos y Mary Luz Perdomo, recibió elogios por la organización, junto al respaldo logístico de Claudia Reyes Gallardo y las colaboradoras de la asociación.

CIERRE EN TEETH OF THE DOG

El encuentro concluyó con una ronda amistosa en el renovado campo Teeth of the Dog, también en Casa de Campo, donde las participantes disfrutaron de una última jornada de golf y camaradería.

La organización anunció que cerrará su calendario de actividades de 2026 con el tradicional torneo navideño Big3, programado para el sábado 5 de diciembre en el campo Las Aromas, de Santiago.

El Scramble Open DR 2026 contó con el patrocinio de Banreservas, AFP Reservas, Metrogas, Volvo, Rica, Café Santo Domingo, Cervecería Vegana, Cerveza Quisqueya, Malta India, La Aurora, Meliá Hotels, entre otras empresas e instituciones que respaldaron la celebración del evento.

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