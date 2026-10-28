Los precios de las materias primas subirán un 23% en 2026

BRUSELAS 28 Oct.- El precio de las materias primas aumentará un 23,1% en 2026 como consecuencia del impacto de crisis globales como la guerra en Oriente Próximo o el fenómeno climático de El Niño, según las nuevas previsiones del Banco Mundial, que confía en que el coste de la energía, alimentos, fertilizantes y metales se abarate un 7% en 2027 y un 8,8% un año después.

En su informe ‘Perspectiva de los mercados de materias primas’, la institución gemela del Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte de que el conflicto en Oriente Próximo ha reducido las reservas de petróleo, elevando los precios de la energía a su nivel más alto en cuatro años, mientras que las interrupciones en los envíos de cereales y el fenómeno de El Niño amenazan las cosechas y la asequibilidad de los alimentos.

De este modo, el Banco Mundial prevé que los precios de la energía aumenten un 32% en 2026, revirtiendo tres años de descensos, antes de moderarse un 11,5% en 2027 y un 11,8% un año más tarde. Se pronostica que el precio promedio del Brent será de 91 dólares por barril en 2026, frente a los 69 dólares de 2025, para descender a 79 dólares en 2027.

En el caso de los alimentos básicos, se espera que los precios suban alrededor de un 10,3% en 2026 y otro 7,2% en 2027, mientras que bajarán un 5,2% en 2028. De su lado, la institución prevé que los fertilizantes aumenten su precio un 14,3% en 2026, tras un fuerte repunte en los precios de la urea a principios de año, antes de regresar a los niveles de 2025 en 2027, cuando caerán un 12,4% y un 8,2% en 2028.

En cuanto a los precios de los metales, se prevé que alcancen un nuevo récord en 2026, con un aumento del 24,5%, ya que los precios del aluminio, el cobre y el estaño alcanzan máximos históricos, aunque el Banco Mundial confía en que los precios disminuyan un 3,3% en 2027 y un 3,8% un año después. En el caso de los metales preciosos, el coste subirá este año aumentarán un 39,9% ante la demanda de activos refugio, bajando el próximo año un 8,3% y un 6% el siguiente, aunque seguirán triplicando su coste promedio de 2015-2019.

El escenario base del Banco Mundial no contempla un empeoramiento sustancial de los conflictos que afectan el suministro mundial de materias primas, aunque advierte de que los precios de la energía podrían aumentar aún más si se agrava el conflicto en Oriente Próximo se y persisten los daños a la infraestructura petrolera rusa, lo que, a su vez, junto con un evento de El Niño más intenso, podría llegar a generar una crisis alimentaria.

De este modo, en un escenario adverso en el que estos riesgos se materialicen simultáneamente, el Brent podría alcanzar un promedio de 105 dólares por barril en 2027 y los precios de los alimentos básicos podrían ser un 12% superiores a lo previsto en el pronóstico base, superando su nivel de 2022.

«El aumento de los costes energéticos y las interrupciones comerciales están elevando los precios de una amplia gama de materias primas, lo que amenaza con agravar la inflación, la inseguridad alimentaria y el crecimiento económico», ha advertido Ayhan Kose, economista jefe adjunto del Banco Mundial y director del Grupo de Perspectivas.