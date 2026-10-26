Los Prados derrota al Mauricio Báez y recupera liderato TBS DN

SANTO DOMINGO.– El club Los Prados recuperó el primer lugar de la Fase de Eliminación del 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026), tras derrotar 94-73 al Mauricio Báez en partido celebrado en la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
Los refuerzos puertorriqueños Alejandro Vásquez y Manny Camper encabezaron la ofensiva pradense con 47 puntos combinados. Vásquez anotó 26 unidades, capturó cuatro rebotes y repartió cinco asistencias, mientras que Camper aportó 21 puntos, ocho rebotes y cuatro asistencias.
Jefrey Abreu contribuyó con 13 tantos, Richard Núñez consiguió un doble-doble de 12 puntos y 10 rebotes, y William Cruz agregó 10 unidades para completar el esfuerzo ofensivo de los ganadores.
Por el Mauricio Báez, el capitán Gerardo Suero lideró la anotación con 27 puntos y cuatro rebotes, con una actuación perfecta en sus lanzamientos al canasto: encestó sus nueve intentos de campo, incluidos seis tiros de dos puntos, tres triples y seis tiros libres.
Carlos Pepín terminó con 11 puntos, Richard Bautista sumó 10, mientras que los importados Kevin Obanor y BJ Fitzgerald aportaron nueve y ocho tantos, respectivamente.
LOS PRADOS ASUME EL LIDERATO
Con el triunfo, Los Prados mejoró su récord a 9-3 y alcanzó los 21 puntos, resultado que le permitió colocarse en la cima de la Fase de Eliminación.
El club Rafael Barias ocupa la segunda posición con marca de 9-2 y 20 puntos, mientras que el Mauricio Báez descendió al tercer puesto, con registro de 8-4 y la misma puntuación de 20.
Los tres equipos aseguraron sus plazas en la serie semifinal, que enfrentará al primero contra el cuarto lugar y al segundo frente al tercero, en enfrentamientos pactados al mejor de cinco partidos.
La cuarta plaza semifinalista se disputa entre Bameso, que registra marca de 6-6 y suma 18 puntos, y San Lázaro, con récord de 5-6 y 16 unidades. Huellas del Siglo, con balance de 3-9 y 15 puntos, quedó fuera de competencia.
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