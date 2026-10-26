Los Prados derrota al Mauricio Báez y recupera liderato TBS DN

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SANTO DOMINGO.– El club Los Prados recuperó el primer lugar de la Fase de Eliminación del 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026), tras derrotar 94-73 al Mauricio Báez en partido celebrado en la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Los refuerzos puertorriqueños Alejandro Vásquez y Manny Camper encabezaron la ofensiva pradense con 47 puntos combinados. Vásquez anotó 26 unidades, capturó cuatro rebotes y repartió cinco asistencias, mientras que Camper aportó 21 puntos, ocho rebotes y cuatro asistencias.

Jefrey Abreu contribuyó con 13 tantos, Richard Núñez consiguió un doble-doble de 12 puntos y 10 rebotes, y William Cruz agregó 10 unidades para completar el esfuerzo ofensivo de los ganadores.

Por el Mauricio Báez, el capitán Gerardo Suero lideró la anotación con 27 puntos y cuatro rebotes, con una actuación perfecta en sus lanzamientos al canasto: encestó sus nueve intentos de campo, incluidos seis tiros de dos puntos, tres triples y seis tiros libres.

Carlos Pepín terminó con 11 puntos, Richard Bautista sumó 10, mientras que los importados Kevin Obanor y BJ Fitzgerald aportaron nueve y ocho tantos, respectivamente.

LOS PRADOS ASUME EL LIDERATO

Con el triunfo, Los Prados mejoró su récord a 9-3 y alcanzó los 21 puntos, resultado que le permitió colocarse en la cima de la Fase de Eliminación.

El club Rafael Barias ocupa la segunda posición con marca de 9-2 y 20 puntos, mientras que el Mauricio Báez descendió al tercer puesto, con registro de 8-4 y la misma puntuación de 20.

Los tres equipos aseguraron sus plazas en la serie semifinal, que enfrentará al primero contra el cuarto lugar y al segundo frente al tercero, en enfrentamientos pactados al mejor de cinco partidos.

La cuarta plaza semifinalista se disputa entre Bameso, que registra marca de 6-6 y suma 18 puntos, y San Lázaro, con récord de 5-6 y 16 unidades. Huellas del Siglo, con balance de 3-9 y 15 puntos, quedó fuera de competencia.

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