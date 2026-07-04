Los países anfitriones de la Copa Mundial Fútbol hacen historia

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NUEVA YORK.- Los tres países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 aseguraron su clasificación a los octavos de final, consolidando una destacada actuación en el torneo y manteniendo intactas sus aspiraciones de conquistar el campeonato.

México, Estados Unidos y Canadá superaron con éxito la ronda de dieciseisavos de final, convirtiéndose en protagonistas de una jornada histórica para la Concacaf y para la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por tres naciones.

La selección mexicana se impuso con autoridad 2-0 sobre Ecuador para avanzar a la siguiente fase, donde enfrentará a Inglaterra en uno de los duelos más atractivos de los octavos de final.

Por su parte, Estados Unidos derrotó 2-0 a Bosnia y Herzegovina, resultado que le permitió instalarse entre los 16 mejores del certamen. El conjunto estadounidense buscará el pase a los cuartos de final cuando enfrente a Bélgica.

Canadá también hizo valer su condición de anfitrión al vencer por la mínima diferencia (1-0) a Sudáfrica, asegurando su presencia en la siguiente ronda, donde tendrá como rival a Marruecos.

OCTAVOS DE FINAL PROMETEN GRANDES DUELOS

Con la clasificación de los tres países sede, los octavos de final presentan enfrentamientos de alto nivel, entre ellos el esperado choque entre España y Portugal, además de los compromisos entre Brasil y Noruega, Paraguay y Francia, Canadá y Marruecos, México e Inglaterra, y Estados Unidos frente a Bélgica.

El desempeño de México, Estados Unidos y Canadá representa uno de los momentos más destacados del Mundial 2026, al mantener con vida a las tres selecciones anfitrionas en la fase de eliminación directa y confirmar el crecimiento competitivo del fútbol de la región.

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