Nombran en Haití a Secretario de Estado de Comunicación

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Puerto Príncipe, 8 jul (Prensa Latina) El gobierno de Haití nombró a Lucien Jura como nuevo secretario de Estado de Comunicación.

Jura agradeció durante la ceremonia de presentación la confianza depositada en él por el primer ministro del país, Alix Didier Fils-Aimé, y aseguró que su trabaj0 en el puesto justificaría esta elección, añadió Gazzette Haiti.

Reconoció también al secretario de Estado de Comunicación saliente, Patrick Chrispin, por su compromiso con el cargo y el trabajo realizado durante el tiempo en que lo ejerció.

El nuevo Secretario de Estado de Comunicación trabajo como portavoz de los presidentes del país caribeño Michel Martelly (2011-2016) y Jovenel Moise, este último asesinado el 7 de julio de 2021 en pleno mandato.

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