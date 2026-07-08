Autoridades impulsarán plan sembrar 10 millones de árboles

El proyecto fue anunciado durante un encuentro encabezado por el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, junto al director de RD Vial, Hostos Rizik Lugo, y el director de la Digecac, Rodolfo Valera Grullón.

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SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, RD Vial y la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País (Digecac) pondrán en marcha un amplio plan de arbolado y reforestación en las principales vías de la República Dominicana, con la meta de sembrar 10 millones de plantas durante los próximos dos años.

La iniciativa tiene como objetivo recuperar la cobertura vegetal, mejorar el paisaje de las carreteras y devolver el verdor a corredores estratégicos del territorio nacional.

El proyecto fue anunciado durante un encuentro encabezado por el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, junto al director de RD Vial, Hostos Rizik Lugo, y el director de la Digecac, Rodolfo Valera Grullón.

Como parte de la primera fase del programa serán intervenidas la Circunvalación de Azua, la Autovía del Coral, las autopistas 6 de Noviembre, Juan Pablo II y Duarte, en el tramo de la Circunvalación Norte, además de la avenida Ecológica, entre otras vías de alto tránsito.

«Como Gobierno buscamos desarrollar un plan que devuelva el verdor a las carreteras del país», afirmó Henríquez, al destacar que el Ministerio dispone de la capacidad técnica y operativa para respaldar un proyecto de reforestación de alcance nacional.

Durante la reunión también se acordó la creación de una comisión técnica interinstitucional que tendrá la responsabilidad de definir el cronograma de trabajo, coordinar las intervenciones y supervisar la ejecución del plan.

El director de RD Vial, Hostos Rizik Lugo, aseguró que la institución cuenta con el personal y los recursos necesarios para iniciar las labores, mientras que el director de la Digecac, Rodolfo Valera Grullón, puso a disposición los equipos técnicos y operativos de la entidad para apoyar las jornadas de siembra y mantenimiento.

En el encuentro participaron, además, el viceministro de Recursos Forestales, José Elías González; la directora de Áreas Protegidas, Carolina Alba Ferreras; el director de Reforestación, Elías Figuereo; el coordinador Administrativo y Financiero, Rayne Paulino Estévez; así como representantes de RD Vial y de la Digecac.

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