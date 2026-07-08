Se registran cacerolazos en SD por segunda noche consecutiva

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SANTO DOMINGO.- Este martes en la noche se escucharon cacerolazos en distintos sectores del Gran Santo Domingo, por segunda vez consecutiva.

Usuarios en X, Instagram y TikTok reportaron sonidos de ollas y consignas desde las 8:00 p.m. en sectores como Villa Mella, Los Mina, Herrera, Alma Rosa, Gazcue, Piantini y Arroyo Hondo.

Las etiquetas #CacerolazoSD y #QueSeEscuche circularon con videos de balcones y calles. Aunque no hay una convocatoria centralizada, varios posteos vinculan la protesta al aumento de precios de alimentos básicos, combustibles y apagones recientes.

SIN PRONUNCIAMIENTO OFICIAL 

Hasta las 11:00 de la noche de este martes, ni el Gobierno ni la Policía Nacional habían emitido declaraciones sobre las manifestaciones. Tampoco se reportaron incidentes ni detenidos.

Esta es la segunda noche consecutiva de cacerolazos. El lunes se registraron manifestaciones similares, también sin una organización identificada.

Los cacerolazos son una forma de protesta utilizada en República Dominicana durante coyunturas económicas y políticas. En las últimas semanas, gremios de comerciantes han denunciado alzas en el arroz, el pollo y el plátano.

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El mocano
El mocano
39 segundos hace

Eso son los mismo que le tocan la cacerola al PLD ahora le toca al PRM y que no digan nada

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Libertad
Libertad
5 minutos hace

Claro que a Leonel ni cerca queremos verlo, ese corrupto.

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Negro
Negro
12 minutos hace

Porfin tan depertando será dando cuenta qué están viviendo una ditadura silensiosa

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EL PATRIOT
EL PATRIOT
24 minutos hace

El pueblo no los quiere por traidores y corruptos..abusadores

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Mas'Mismo
Mas'Mismo
38 minutos hace

Cada gobierno de turno en RD deja su escalòn en el desarrollo y bienestar. La deuda social de los dominicanos NO tiene resoluciòn en hacer ruidos innecesarios, ni mucho menos por personas que desconocemos sus intenciones en la posibilidad de crear confuciòn y desorden en una sociedad economica que dà ejemplos .Los enemigos exogenos,la oposicion,los grupos criminales y la invasion de ilegales se podrian aprovechar de ciudadanos debiles.

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Ciudadanos
Ciudadanos
42 minutos hace

Señores con el tránsito parece que va MUY BUEN

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Ciudadanos
Ciudadanos
44 minutos hace

Porqué no se hace un CACEROLASO POR EL CAOS EN EL TRÁNSITO, PERO BUENO

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Tulio Marr
Tulio Marr
45 minutos hace

Mientras hacían cacerolazo yo disfrutaba de un buen sexo !

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JuliaG
JuliaG
49 minutos hace

Hay que organizar nuestro país acabar con el salvajismo en el que vivimos en el código penal tienen que agregar multas y penas severas para los desorden de vehículos y motoristas que no respetan las leyes también para los tira basura y contaminadores de rios, depredadores de la naturaleza y todos esos abogados y jueces que fabrican querella a cualquier ciudadano para lucrarse, atacar seriamente la corrupción que es nuestro peor enemigo

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Estiven
Estiven
57 minutos hace

El prm se estará volviendo loco, con querer prohibir la libertad de exprecion

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Benny Wiln
Benny Wiln
1 hora hace

ABINADER, los mismos cacerolazos que hicieron a Danilo. Trate de regular los precios de la canasta familiar por qué como va la cosa le están dejando el camino libre al PLD y a la FUPU

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BENNY WILL
BENNY WILL
4 minutos hace
Responder a  Benny Wiln

TAMBIÉN REGULARCE3 EL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES

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Santiago
Santiago
1 hora hace

Maldito PRM, Maldito Luis PRÉSTAMO, este ladrón de **** junto con su familia de ****, ladrones y sinverguenzas, Él, su familia y todos sus corruptos, ojalá y te tumben esa **** de gobierno. Sigan jodiendo con la Ley Mordaza y los abusos de prestamos y corrupción que no se la van a acabar…

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Dr montill
Dr montill
1 hora hace

No la apoyamos. Porque está politizada, que la hagan para apoyar la procuraduría, Jean Alan y sus comparsas ya debieron estar sentenciados.

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Mesa ocho
Mesa ocho
40 minutos hace
Responder a  Dr montill

Como deben estar sentenciados también Fulcar , Macarrulla , kimberlin , Hugo Veras , Bartolo Pujols y una docena de perremeistas ladrones !!!!

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Mesa ocho
Mesa ocho
1 hora hace

Los cacerolazos , producto de un cambio que nunca llegó , producto de un cambio que fue un engaño , producto de un cambio de desgracia , carestía , corrupcion , improvisación e ineptitud !!! Al PRM le quedan días en el poder y muchos años de cárcel !

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