Se registran cacerolazos en SD por segunda noche consecutiva

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SANTO DOMINGO.- Este martes en la noche se escucharon cacerolazos en distintos sectores del Gran Santo Domingo, por segunda vez consecutiva.

Usuarios en X, Instagram y TikTok reportaron sonidos de ollas y consignas desde las 8:00 p.m. en sectores como Villa Mella, Los Mina, Herrera, Alma Rosa, Gazcue, Piantini y Arroyo Hondo.

Las etiquetas #CacerolazoSD y #QueSeEscuche circularon con videos de balcones y calles. Aunque no hay una convocatoria centralizada, varios posteos vinculan la protesta al aumento de precios de alimentos básicos, combustibles y apagones recientes.

SIN PRONUNCIAMIENTO OFICIAL

Hasta las 11:00 de la noche de este martes, ni el Gobierno ni la Policía Nacional habían emitido declaraciones sobre las manifestaciones. Tampoco se reportaron incidentes ni detenidos.

Esta es la segunda noche consecutiva de cacerolazos. El lunes se registraron manifestaciones similares, también sin una organización identificada.

Los cacerolazos son una forma de protesta utilizada en República Dominicana durante coyunturas económicas y políticas. En las últimas semanas, gremios de comerciantes han denunciado alzas en el arroz, el pollo y el plátano.