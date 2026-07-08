Irán lanza potente advertencia militar a quienes apoyen a EU

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

TEHERAN.- El Cuartel General Central Jatam al Anbiya, máximo comando operativo de las Fuerzas Armadas de Irán, advirtió este miércoles que cualquier país que preste apoyo a Estados Unidos en sus ataques contra territorio iraní se convertirá en “objetivo legítimo” de las fuerzas iraníes.

La advertencia llega tras una nueva escalada. Según Teherán, las Fuerzas Armadas de EE.UU. efectuaron el martes una serie de bombardeos contra Irán con el objetivo de “imponerle altos costos” por supuestos ataques a buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

Irán respondió con una ofensiva militar. Las fuerzas iraníes alcanzaron 85 objetivos militares estadounidenses en el puerto de Mina Salman, en Baréin, sede de la Quinta Flota de la Armada de EE.UU., y en la base aérea Ali Al Salem, en Kuwait, utilizada por EE.UU. y la Fuerza Aérea kuwaití.

QUE ES EL JATAM AL ANBIYA?

El Cuartel General Central Jatam al Anbiya planifica, coordina y supervisa operaciones militares a nivel nacional. Funciona como mando de enlace entre el Ejército regular y la Guardia Revolucionaria.

Teherán advirtió de “peligrosas consecuencias” tras su respuesta militar al ataque de EE.UU.