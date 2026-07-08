El dólar bajó 25 cts. y el euro 5; eran vendidos a $59.19 y $69.79

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SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 25 centavos y este miércoles era vendido en República Dominicana a RD$59.19.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: RD$58.60
Venta: RD$59.19
EL EURO
El euro bajó 5 centavos; era vendido a RD$69.79 y comprado a RD$66.60.
PETROLEO
Los precios del crudo experimentaron un fuerte repunte este miércoles, con el barril de WTI subiendo un 5 % hasta los 74 dólares y el Brent alcanzando los 78 dólares, luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara el fin oficial del frágil alto el fuego con Irán.
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