ASIEX aboga por una reforma consensuada Ley de Residuos

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SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera (ASIEX) expresó su respaldo al fortalecimiento del marco legal para la gestión integral de los residuos sólidos, al tiempo que hizo un llamado a que la reforma de la Ley núm. 225-20 sea desarrollada mediante un proceso amplio de análisis, consulta y consenso entre los sectores involucrados.

La entidad sostuvo que comparte el objetivo de avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, pero consideró que las modificaciones a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos deben evaluarse con mayor profundidad, debido a su impacto sobre la actividad productiva, la inversión y la competitividad del país.

ASIEX destacó que la gestión adecuada de los residuos constituye un componente estratégico para las empresas de inversión extranjera, las cuales operan bajo estándares internacionales de sostenibilidad y promueven prácticas responsables de producción y consumo en los mercados donde tienen presencia.

No obstante, advirtió que las reformas regulatorias de alto impacto deben mantener un equilibrio entre los objetivos ambientales y las implicaciones económicas, operativas e institucionales que puedan generar, especialmente cuando incorporan nuevas obligaciones, contribuciones o modificaciones en los mecanismos de gobernanza.

La organización recordó que la República Dominicana ha consolidado durante décadas un clima favorable para la inversión, sustentado en la estabilidad institucional, el diálogo y la confianza en las reglas que rigen la actividad económica, factores que considera esenciales para atraer nuevos capitales y estimular la expansión de las empresas ya establecidas en el país.

Asimismo, señaló que las decisiones con incidencia en el clima de inversión producen mejores resultados cuando están respaldadas por análisis técnicos integrales y cuando incorporan la experiencia y las perspectivas de los sectores responsables de su aplicación.

ASIEX también enfatizó la necesidad de que el fortalecimiento del sistema de gestión de residuos esté acompañado de mecanismos de gobernanza transparentes, eficientes y sustentados en criterios técnicos, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales de la legislación y fortalecer la confianza de todos los actores involucrados.

En ese contexto, la asociación manifestó que comparte las inquietudes expresadas por otros gremios empresariales sobre la importancia de que este tipo de reformas cuente con espacios adecuados para el análisis técnico y la participación de los sectores afectados, en beneficio de la sostenibilidad de las políticas públicas y de la seguridad jurídica.

Finalmente, ASIEX reiteró su disposición de colaborar con las autoridades y los diferentes sectores de la sociedad en la construcción de soluciones que permitan modernizar el sistema nacional de gestión de residuos, fortalecer la protección del medio ambiente y consolidar la competitividad y el atractivo de la República Dominicana como destino de inversión.

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