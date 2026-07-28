Cuba critica propuesta Espriella de cortar vínculos con Colombia

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LA HABANA.– El Gobierno de Cuba calificó este martes como un acto de “subordinación” la propuesta formulada por el presidente electo colombiano Abelardo de la Espriella de romper las relaciones diplomáticas entre Colombia y la isla, en medio de un renovado debate sobre la política exterior del país sudamericano.

En un comunicado difundido por medios oficiales, las autoridades cubanas rechazaron las declaraciones de De la Espriella, a quien acusaron de promover una agenda alineada con intereses externos y de utilizar el tema de las relaciones bilaterales con fines políticos.

“La pretensión de aislar a Cuba responde a una política de subordinación y desconocimiento de los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos”, señaló el canciller cubano Bruno Rodríguez,

CONTROVERSIA SURGE LUEGO DECLARACIONES ESPRIELLA

La controversia surgió luego de que De la Espriella anunciara que, en caso de alcanzar la Presidencia de Colombia, impulsaría el rompimiento de los vínculos diplomáticos con La Habana, argumentando diferencias ideológicas y cuestionamientos sobre el papel de Cuba en asuntos regionales.

El pronunciamiento ha generado reacciones encontradas en Colombia, donde diversos sectores políticos han debatido sobre el alcance y las posibles consecuencias de una eventual ruptura de relaciones entre ambos países, que mantienen históricos lazos diplomáticos y de cooperación.

Analistas consideran que el intercambio de declaraciones se produce en un contexto de creciente polarización política de cara al próximo proceso electoral colombiano, en el que la política exterior y las alianzas internacionales comienzan a ocupar un lugar central en el debate público.

Hasta el momento, el Gobierno colombiano no ha emitido una posición oficial sobre las declaraciones de De la Espriella ni sobre la respuesta de las autoridades cubanas.

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