EEUU dice ha frustrado ataque sorpresa de Irán con misiles

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WASHINGTON.– El Gobierno de Estados Unidos aseguró este martes haber frustrado un ataque sorpresa lanzado por Irán con misiles balísticos contra instalaciones militares estadounidenses en Oriente Medio, en un nuevo episodio que eleva las tensiones entre ambos países.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), los proyectiles fueron disparados por la Guardia Revolucionaria Islámica iraní y tenían como objetivo bases norteamericanas ubicadas en Jordania. Las autoridades estadounidenses afirmaron que todos los misiles fueron interceptados con éxito y que no se reportaron víctimas ni daños materiales.

El incidente se produce en medio de una frágil pausa en las hostilidades entre Washington y Teherán, luego de semanas de enfrentamientos y esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada mayor en la región.

ATAQUE OCURRE MIENTRAS PRIMER MINISTRO ISRAELI SE ENCUENTRA EN EEUU

Según medios internacionales, el ataque ocurrió mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se encuentra en Washington abordando asuntos relacionados con la seguridad regional y el programa nuclear iraní.

Funcionarios estadounidenses indicaron que las fuerzas desplegadas en Oriente Medio permanecen en estado de máxima alerta, ante la posibilidad de nuevas acciones militares. El Pentágono no ofreció detalles sobre el número exacto de misiles interceptados, aunque reiteró que las capacidades defensivas de Estados Unidos y sus aliados respondieron de manera efectiva.

NUEVA CONFRONTACION GENERA PREOCUPACION

La nueva confrontación ha generado preocupación en los mercados energéticos internacionales, provocando un incremento en el precio del petróleo y renovando los temores sobre la estabilidad en una de las regiones más estratégicas del mundo.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han emitido una declaración oficial detallada sobre el incidente, mientras la comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos y sus posibles repercusiones geopolíticas.

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