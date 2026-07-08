Reitera aspiración a Secretaría General PRM y salida consenso

Rodríguez durante la entrevista este 7 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.– El dirigente nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y miembro de su Dirección Ejecutiva, Jean Luis Rodríguez, reafirmó que mantiene firme su aspiración a la Secretaría General de la organización, aunque aseguró que cualquier decisión deberá contribuir al fortalecimiento y la unidad del partido.

El también director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana explicó que su proyecto político continúa vigente, pero precisó que el momento actual exige privilegiar los acuerdos que permitan preservar la cohesión interna del PRM.

“Nosotros siempre hemos mantenido esa aspiración. Si en esta etapa, por alguna decisión de la dirección del partido o de sus principales líderes, no fuera posible, esperaría el proceso del 2028”, expresó en una entrevista en el programa El Sol de la Mañana.

DIALOGO Y CONSENSO EN ELECCION AUTORIDADES

Rodríguez consideró que el proceso de renovación de las autoridades partidarias debe desarrollarse bajo un clima de diálogo y consenso, destacando que el interés institucional del PRM debe prevalecer sobre cualquier proyecto individual.

En ese sentido, señaló que la reciente reforma estatutaria aprobada por la organización fortalece el funcionamiento interno del partido, define con mayor claridad las responsabilidades de la Secretaría General, las vicepresidencias y las subsecretarías, además de establecer las bases para una futura reorganización mediante voto universal.

ESPACIO DE ARTICULACION ENTRE DIRIGENCIA Y BASES

Sostuvo que la Secretaría General debe convertirse en un espacio de articulación entre la dirigencia nacional y las bases, impulsando una organización más cercana, eficiente y preparada para los desafíos políticos de los próximos años.

Al referirse al escenario interno del PRM, Rodríguez indicó que observa un ambiente favorable para construir una candidatura de consenso que permita al partido concentrarse en su principal objetivo: respaldar la gestión del presidente Luis Abinader y garantizar la continuidad del proyecto político oficialista.

an/am