Ramfis recibe apoyo durante la Gran Parada Dominicana Bronx

Domínguez Trujillo participó este 26 de julio del 2026 en la actividad celebrada en el Bronx.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

NUEVA YORK.– El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED) Ramfis Domínguez Trujillo, participó este domingo en la 37.ª Gran Parada Dominicana del Bronx, donde recibió muestras de apoyo de numerosos asistentes que se acercaron para saludarlo, tomarse fotografías y expresar respaldo a su proyecto político.

Durante el recorrido por la avenida Grand Concourse, simpatizantes corearon consignas como «¡Mano dura!», identificada con una de las principales propuestas del partido, así como «¡Ramfis 2028!» y «¡Ramfis, Ramfis!», mientras el dirigente saludaba a familias, jóvenes y adultos mayores presentes en la actividad.

En el marco del desfile, Domínguez Trujillo aseguró que Esperanza Democrática continúa fortaleciendo su estructura con miras a las elecciones presidenciales de 2028.

PED UNICO PARTIDO PRESTO A GOBERNAR RD

«Ya la cuarta fuerza del país. Estamos trabajando para el 28, el único partido que está presto para asumir la presidencia del 28. El único que llena la expectativa del pueblo», expresó el dirigente, al reiterar su confianza en el crecimiento de la organización.

Asimismo, destacó la importancia de la diáspora dominicana para el desarrollo nacional y afirmó que su organización promueve iniciativas orientadas a fortalecer los vínculos con los dominicanos residentes en el exterior, reconociendo su aporte económico, profesional, empresarial, cultural y social.

La Gran Parada Dominicana del Bronx reunió a miles de personas en una de las principales manifestaciones culturales de la comunidad dominicana en Estados Unidos. El evento congregó a organizaciones comunitarias, líderes, artistas y familias para celebrar la identidad y las tradiciones nacionales.

an/am