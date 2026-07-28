Trump anuncia su intención de postularse para cuarto mandato

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WASHINGTON.- Donald Trump anunció su intención de presentarse a un «cuarto mandato» durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, mientras el presidente de 80 años repetía sus infundadas acusaciones de fraude electoral y sugería que estaría en la papeleta en 2028.

Trump pronunció un discurso divagante de varias horas ante un grupo de periodistas a los que ha acusado repetidamente de producir «noticias falsas», durante la gala reprogramada, que tuvo lugar tres meses después de que el evento original se suspendiera cuando un hombre disparó una escopeta en un puesto de control de seguridad a las afueras del salón de baile.

El presidente mencionó al inicio que esta era la segunda ocasión que asistía a la cena, dando a entender por primera vez que se postularía nuevamente. «Al igual que mi presidencia, la segunda vez siempre es mejor, siempre es mejor, y la tercera vez será aún mejor», afirmó.

«ME PRESENTARÉ A UN CUARTO MANDATO»

Es contrario a la Constitución de Estados Unidos que un presidente se presente a un tercer mandato. «Solo bromeaba», añadió Trump.

Sin embargo, hacia el final de su discurso, insistió: «Esta noche, para demostrar cuánto me importa la prensa y para salvar sus índices de audiencia, me complace anunciar mi intención de —y esto es una primicia— presentarme a un cuarto mandato como presidente de los Estados Unidos. Lo haré».

La sala permaneció en absoluto silencio. Si bien una presidencia en 2028 sería hipotéticamente el tercer mandato de Trump, el presidente parecía referirse a ella como un «cuarto mandato» porque ha afirmado repetidamente, sin pruebas, que ganó las elecciones de 2020.

«Lo voy a hacer oficial —de hecho, creo que ya lo hago— sí. Gané tres veces. Ahora voy a hacerlo de nuevo. Gracias. Voy a hacerlo de nuevo. Debería ser fácil. Me estoy volviendo muy bueno en esto de postularme a la presidencia», agregó mientras se ponía una gorra roja estilo MAGA con la inscripción «TRUMP 2028».

Finalmente, la multitud estalló en risas y aplausos. Trump repitió entonces su afirmación, ampliamente desacreditada, sobre las elecciones de 2020, ganadas por Joe Biden, y continuó: «Fueron unas elecciones amañadas, pero no tenemos que hablar de ello».

LO QUE DICE LA CONSTITUCIÓN

Desde que regresó al cargo el año pasado, Trump ha insinuado repetidamente que se postulará nuevamente, algo que la Constitución actualmente le prohíbe. En ocasiones ha afirmado que simplemente está bromeando. En otras, se ha mostrado más serio. «No estoy bromeando», dijo a NBC News en marzo del año pasado. «Mucha gente quiere que lo haga. Hay métodos para hacerlo».

La 22ª Enmienda a la Constitución establece: «Ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de Presidente más de dos veces».

Modificar la Constitución para abolir el límite de dos mandatos sería extremadamente difícil. Requeriría el voto de dos tercios del Congreso o que dos tercios de los estados acordaran convocar una convención constitucional, y luego la ratificación de tres cuartas partes de los estados.