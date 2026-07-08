Trump anuncia EU golpeará fuerte a Teherán esta noche

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ANKARA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que las fuerzas estadounidenses volverán a “golpear fuerte” a Irán durante la noche, horas después de dar por roto el alto el fuego y el memorando de entendimiento con Teherán.

“Les voy a dar una pequeña advertencia: vamos a golpearlos fuerte esta noche”, dijo Trump junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la cumbre de la OTAN en Ankara. Aseguró que EE.UU. ya atacó “muy, muy fuerte” a Irán la noche anterior.

Trump acusó a Irán de hostigar la navegación en el estrecho de Ormuz, intentar colocar minas e incumplir “todos los días” los compromisos. Reiteró que cualquier negociación debe centrarse en la “desnuclearización de Irán”: “No pueden tener un arma nuclear”.

Consultado sobre un retorno a una operación a gran escala, afirmó que Irán viola el acuerdo “todos los días”. “Mienten, hacen trampas, matan gente. Han estado matando gente durante 47 años”, dijo.

POSIBLE BLOQUEO ORMUZ

El mandatario abrió la puerta a restablecer un bloqueo en el estrecho de Ormuz, aunque precisó que afectaría solo a Irán. “Podríamos volver a imponer el bloqueo. Y sólo será un bloqueo para Irán. Soltarán algunas minas si pueden, pero ahora estamos eliminando esos pequeños barcos”, sostuvo.

Trump agregó que “no hay nada que puedan hacer al respecto” y que el ataque de esta noche “probablemente” ocurrirá: “Lo merecen”.

Las declaraciones se producen tras anuncios del Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) sobre “fuertes” ataques contra Irán en respuesta a “agresiones” a buques en Ormuz. Con la escalada, Trump dio por terminado el alto el fuego y acusó a Teherán de incumplir lo pactado.