Trump anuncia EU golpeará fuerte a Teherán esta noche

ANKARA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que las fuerzas estadounidenses volverán a “golpear fuerte” a Irán durante la noche, horas después de dar por roto el alto el fuego y el memorando de entendimiento con Teherán.
“Les voy a dar una pequeña advertencia: vamos a golpearlos fuerte esta noche”, dijo Trump junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la cumbre de la OTAN en Ankara. Aseguró que EE.UU. ya atacó “muy, muy fuerte” a Irán la noche anterior.
Trump acusó a Irán de hostigar la navegación en el estrecho de Ormuz, intentar colocar minas e incumplir “todos los días” los compromisos. Reiteró que cualquier negociación debe centrarse en la “desnuclearización de Irán”: “No pueden tener un arma nuclear”.
Consultado sobre un retorno a una operación a gran escala, afirmó que Irán viola el acuerdo “todos los días”. “Mienten, hacen trampas, matan gente. Han estado matando gente durante 47 años”, dijo.
POSIBLE BLOQUEO ORMUZ
El mandatario abrió la puerta a restablecer un bloqueo en el estrecho de Ormuz, aunque precisó que afectaría solo a Irán. “Podríamos volver a imponer el bloqueo. Y sólo será un bloqueo para Irán. Soltarán algunas minas si pueden, pero ahora estamos eliminando esos pequeños barcos”, sostuvo.
Trump agregó que “no hay nada que puedan hacer al respecto” y que el ataque de esta noche “probablemente” ocurrirá: “Lo merecen”.
Las declaraciones se producen tras anuncios del Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) sobre “fuertes” ataques contra Irán en respuesta a “agresiones” a buques en Ormuz. Con la escalada, Trump dio por terminado el alto el fuego y acusó a Teherán de incumplir lo pactado.
AQUI ESTAS EL NUEVO CESAR . PRIVANDO EN GUAPETON DE BARRIO. LLEVANDO AL MUNDO AL CAOS Y DESTRUCCION . ESO SE LLAMA TERRORISMO. TRUMP NO ES EL PRESIDENTE ADECUADO PARA DIRIGIR ESTA GRAN NACION. UN ANALFABETO EMOCIONAL.,,, EL NAVEGANTE MARITIMO
NO HABRA PAZ HASTA QUE NO TERMINEN DE PARTIRLES LA MADRE A LOS TERRORISTAS AYATOLAS, SHALOM YISRAEL, VIVA ISRAEL! GOD BLESS AMERICA!
Como dicen el guerra avisada no mueren soldados.
Bla bla bla y más bla bla bla es lo único que le queda a este locotron caco e’ muñeca, ahorita cuando se acerque la noche sale diciendo que se pospondrán los ataques ya que hay negociaciones sobre la mesa, pero Irán nunca se da por enterado de esas negociaciones, otra babosada más de este degenerado locotron que habla tanta 💩💩💩💩💩
Lo dije que esos tayatola solo entienden borrandolo
ASI MISMO ES, EL NUEVO AYATOLA ES TAN COBARDE QUE NI FUE AL FUNERAL DEL PADRE Y ASI HAY COMUNISTAS ESCRIBIENDO DISPARATES DISQUE DE QUE SON VALIENTES Y A TRUMP LO INTENTARON MATAR Y SEGUIA SALIENDO EN PÚBLICO Y LA VEZ QUE LA BALA LE DIO EN LA OREJA SE QUEDÓ PERO LOS COMUNISTAS SIGUEN ESCRIBIENDO MIER.DA.
Eso es lo este caco e muñeca tenía que hacer desde un principio darle jebra. Dale cajeta que ese es el idioma de esta gente entienden. Ya lran no tiene aviación.no tiene marina porque le destruyeron el 80% de los barco no tienen defenza antiaérea. Los bombardero gringo vuelvan a su ancha porque lran está diesmada en su defenza entonces terminen de acabar con esa vaina.y que lsraeli no se meta en eso USA tiene capacidad para borral del mapa lran
Se referia a la noche de ayer, ya hoy es noticia vieja que estan bombardeando a Iran de a duro, por favor traten de estar mas activos que esa noticia ya es vieja.