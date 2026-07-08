PUERTO RICO: Más de 180 mil abonados sin agua potable

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San Juan, 8 jul.- Más de 180 mil abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) de Puerto Rico se encuentran hoy sin agua potable en el área metropolitana de San Juan.

El presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, informó que la situación es resultado de los trabajos de mantenimiento y mejoras operacionales en la represa Carraízo y la planta de filtros Sergio Cuevas, lo que perjudica a los pueblos de Trujillo Alto, Carolina y Loíza.

La labor se hace en coordinación con una interrupción en el servicio de energía eléctrica, programada por la empresa privatizadora LUMA Energy, lo cual afectará a cientos de abonados.

«Sabemos que estas labores representan inconvenientes temporales, pero son esenciales para garantizar un mejor servicio en el futuro», expresó González Delgado.

En la represa Carraízo se reemplazarán equipos y en la planta de filtros Sergio Cuevas se hará mantenimiento, desinfección de la instalación y mejoras a los sistemas mecánicos.

Además, se sustituirán tuberías en el sector capitalino de Santurce y en Carmona, Trujillo Alto.

De modo que cuando culminen los trabajos y se restablezca el servicio eléctrico, la recuperación del sistema será de manera paulatina, comenzando por los sectores bajos y más cercanos a la represa y culminando con las áreas más altas.

Los trabajos en la represa Carraízo fueron adelantados el domingo cuando la AAA anunció esta semana se laborará en municipios de la región norte y sur de Puerto Rico, los cuales se verían afectados a partir de hoy hasta el próximo martes, 12 de julio, son Hatillo, Camuy, Santa Isabel y Coamo, entre otros.

La Autoridad de Acueductos anunció igualmente un plan de racionamiento para comunidades de Canóvanas y Río Grande debido a la falta de precipitación en la planta de filtros Guzmán Arriba.

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