Condenan empresario a pagar $47.7 MM por fraude eléctrico

El tribunal declaró culpable a Javier Francisco Álvarez Valencia, propietario del negocio Hielo El Grande, ubicado en el El Cacique II, de manipular el suministro eléctrico mediante una conexión ilegal que le permitió consumir energía sin facturación.

Además de la pena de prisión suspendida, el tribunal ordenó al condenado pagar 47.7 millones de pesos por concepto de energía consumida y no facturada, una indemnización de 200,000 pesos por los daños ocasionados y una multa equivalente a diez salarios mínimos.

De acuerdo con el Ministerio Público, la conexión ilegal fue instalada fuera del medidor del establecimiento, ubicado en el municipio Santo Domingo Norte, lo que permitió la sustracción de energía en violación de varios artículos de la Ley General de Electricidad.

El titular de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), José Aníbal Carela, afirmó que la institución continuará persiguiendo los delitos que afectan al sistema eléctrico y exhortó a la población a denunciar este tipo de prácticas.