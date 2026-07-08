Condenan empresario a pagar $47.7 MM por fraude eléctrico

Santo Domingo, 8 jul.- La Primera Sala de la Cámara Penal de Santo Domingo condenó a un empresario a dos años de prisión suspendida y al pago de más de 47.7 millones de pesos tras hallarlo culpable de fraude eléctrico en perjuicio de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y del Estado dominicano, informó este miércoles el Ministerio Público.
Además de la pena de prisión suspendida, el tribunal ordenó al condenado pagar 47.7 millones de pesos por concepto de energía consumida y no facturada, una indemnización de 200,000 pesos por los daños ocasionados y una multa equivalente a diez salarios mínimos.
De acuerdo con el Ministerio Público, la conexión ilegal fue instalada fuera del medidor del establecimiento, ubicado en el municipio Santo Domingo Norte, lo que permitió la sustracción de energía en violación de varios artículos de la Ley General de Electricidad.
El titular de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), José Aníbal Carela, afirmó que la institución continuará persiguiendo los delitos que afectan al sistema eléctrico y exhortó a la población a denunciar este tipo de prácticas.
of-am
Pues \e’stes gobierno de turno, es muy diferente ha los pasado gobiernol del P.L.D., era un desorden absoluto, no habia orden con eso «comes solo» de Leonel, y Danilo, pues el P.R.M., si hay oreden , y ley,pues eso es lo que tienes el gobiern o del presidente :Abinader, y esd por ese motivio, de corrupcio’n, que e’stes gobierno noacepta ese «bagabunderia de robarse el erario del estado, «carcel, ley, batuta, y constitucio’n, para los «corruptos».
Bueno ese pana la maco 😁. El problema es que si la ley fuese para todo el incluyendo a los ladrones que tienen algun cargo del gobierno, nuestro pais fuese el mejor del mundo