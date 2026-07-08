Reino Unido dona US$7,4 MM a Fuerza antibandas de Haití

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Puerto Príncipe, 8 jul.- El gobierno británico destinará 5,6 millones de libras esterlinas (unos 7,4 millones de dólares) a apoyar a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) que opera hoy en Haití.

El aporte publicado en Instagram por el ejecutivo británico cubrirá los próximos dos años de apoyo a esa entidad militar, creada con respaldo de la ONU para mejorar la seguridad y apoyar unas elecciones libres y justas en el país caribeño, añadió el diario Le Nouvelliste.

La cantidad aprobada ahora por Reino Unido tras ese propósito siguió al anunciado días atrás por Canadá de poner a disposición de Haití 35,3 millones de dólares, también para respaldar a la GSF en sus esfuerzos por combatir a los grupos armados.

El país antillano sufre hace varios años una crisis de inseguridad a causa de las referidas pandillas criminales que operan contra la población y las instituciones en todo el territorio nacional.

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