Haití envía misión médica a Venezuela por los terremotos

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Puerto Príncipe, 8 jul.- El gobierno haitiano envió una misión médica de ayuda a Venezuela para ayudar en la lucha que libra hoy aquel país frente a los daños de dos terremotos el 24 de junio, informa un comunicado oficial.

El grupo de cooperantes está integrado por 31 profesionales, entre médicos y otros especialistas preparados para brindar asistencia médica y humanitaria, añadió la declaración de la Oficina del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé. Según el texto, el envío de la misión al país sudamericano -liderada por el ministro de Salud Pública y Población, doctor Sinal Bertrand- responde a lo que las autoridades describen como «una tradición de fraternidad y cooperación entre los pueblos».

«Esta asistencia médica y humanitaria a la nación sudamericana durante un período de gran dificultad es testimonio de las excelentes relaciones históricas que unen a Haití y Venezuela», agrega el comunicado.

La declaración recuerda que «a lo largo de los años, ambos pueblos forjaron una alianza basada en el respeto mutuo, la cooperación y una sincera amistad».

«Con este gesto -subraya el texto- reafirmamos una profunda convicción: ante el sufrimiento, las fronteras desaparecen y la solidaridad se convierte en un deber».

«Haití, que también conoce las heridas de los desastres naturales, comprende el dolor de las personas afectadas por tragedias y elige, a pesar de sus propios desafíos, tender la mano a un país amigo», manifiesta el comunicado.

La declaración del gobierno de Puerto Príncipe ofrece también sus condolencias a las familias de las víctimas de los sismos en Venezuela, que, según estadísticas de la ONU, ascienden a uno tres mil 600 fallecidos y más de 16 mil los lesionados.

of-am