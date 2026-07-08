México exige un desagravio a Ecuador y restablecer vínculo

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Ciudad de México, 8 jul.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó hoy que debe haber un desagravio por parte de Ecuador para restablecer relaciones, interrumpidas tras la invasión de fuerzas de seguridad a la embajada de esta nación en Quito.

México rompió vínculos con ese país en abril de 2024, luego de que elementos policiales y militares asaltaran la sede diplomática para detener al exvicepresidente Jorge Glas, considerado un perseguido político y a quien esta nación norteamericana le otorgó asilo.

«¿Ya se nos olvidó que invadiste la embajada? ¿Ya se nos olvidó que agrediste a mexicanos en la propia embajada? ¿Ya se te olvidó que detuviste a una persona que tenía asilo? Pues no, no es así», aseveró la dignataria durante su habitual conferencia de prensa.

«Tiene que haber un desagravio de todo ese proceso -agregó-, tiene que haber un reconocimiento de ellos de que invadieron la embajada y tiene que haber un reconocimiento de esta persona que estaba asilada. De otra manera, se vuelve muy complejo».

Sobre los planteamientos públicos de su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, con el supuesto propósito de retomar los vínculos bilaterales, Sheinbaum señaló que su administración no ha recibido ninguna solicitud formal al respecto.

Al intervenir en el encuentro, el canciller Roberto Velasco subrayó que con la nación suramericana no existe canal de comunicación.

«Hay que ser muy claros: no puede haber ningún canal de comunicación. Ecuador cometió una falta muy grave, no solo a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, sino a los principios más básicos de la diplomacia», recalcó.

Consideró que esa serie de violaciones vuelven imposible un restablecimiento de vínculos y mencionó el momento en el que se encuentra el proceso de las demandas interpuestas por ambos países sobre este tema ante la Corte Internacional de Justicia.

«Nosotros en ambos casos estaremos presentando los argumentos que resumí hace un momento y estamos absolutamente seguros (de) que la Corte Internacional de Justicia nos va a dar la razón, como en su momento también todos los países de la región», dijo.

of-am