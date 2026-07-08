Nombran en Haití a nuevo director general de Aduanas

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Puerto Príncipe, 8 jul.- Un nuevo director general de la Administración General de Aduanas (AGD) de Haití, Walter Gabellus, asumió el cargo tras su nombramiento por el gobierno, publicó hoy el periódico Le Nouvelliste.

El flamante titular, quien ocupaba hasta ahora el puesto de director de estadística de esa misma cartera, adelantó su intención de maximizar la recaudación de ingresos públicos y garantizar la competitividad de la economía, durante su presentación en la institución.

Este enfoque del nuevo cargo -señala el periódico- se suma a prioridades nacionales como fortalecer la seguridad fronteriza, modernizar los sistemas de control, combatir el fraude y el contrabando y desarrollar una colaboración más estrecha con el sector privado.

El nuevo líder de las Aduanas locales posee formación académica, mediante una maestría en Contabilidad, una licenciatura en Administración de Empresas y diploma de posgrado en Administración Financiera con especialización en Aduanas, añadió el diario.

Haití enfrenta hace años una severa crisis general a causa de la violencia de bandas criminales, caracterizada por la inseguridad y la inestabilidad de sus instituciones oficiales, de acuerdo con fuentes locales.

of-am