Se disparan precios petróleo tras fin alto el fuego EU-Irán

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NUEVA YORK.- Los precios del crudo experimentaron un fuerte repunte este miércoles, con el barril de WTI subiendo un 5 % hasta los 74 dólares y el Brent alcanzando los 78 dólares, luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara el fin oficial del frágil alto el fuego con Irán.

La declaración se produjo durante la cumbre anual de la OTAN en Ankara, donde Trump afirmó que el memorando de entendimiento entre ambos países había quedado «sin efecto». El mandatario también se refirió a la nación persa como «un montón de escoria». «Si quieren saber la verdad. Son un montón de escoria, no me agradan. Son gente malvada», declaró.

El estallido repentino de este conflicto representa un cambio drástico frente a los pronósticos anteriores de los analistas financieros, quienes proyectaban un inminente exceso de oferta. Dichas expectativas se fundamentaban en la decisión de la OPEP+ de incrementar las cuotas de extracción y en la agresiva campaña de los principales productores de Oriente Medio por aumentar su producción.

NUEVA ESCALADA

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. efectuaron este martes una serie de bombardeos contra Irán con el objetivo de «imponerle» a la República Islámica «altos costos» por supuestamente haber atacado buques mercantes que circulaban en el estrecho de Ormuz.

Entre tanto, medios iraníes reportaron explosiones en las ciudades portuarias de Sirik y Bandar Abbas, así como en la isla de Qeshm y en la de Jarg, donde se encuentra la infraestructura clave del petróleo iraní y desde la cual se gestiona el 90 % del total de las exportaciones de crudo del país.

Por su parte, el viceministro iraní de Asuntos Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Gharibabad, afirmó que Teherán tomará medidas «decisivas» para salvaguardar la seguridad.

La ofensiva provocó una rápida respuesta de Teherán. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó este miércoles que llevó a cabo una operación conjunta con misiles y drones contra 85 objetivos militares estadounidenses en Oriente Medio.