El mundo económico gira y gira y sigue girando (OPINION)

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Para nadie es un secreto que el globo terráqueo donde habitan los seres vivientes, es cambiante dialécticamente hablando (acumulación, choque y salto), nada es estático, nada se pierde, todo se transforma.

Conforme a dicha sentencia, todas las actividades que lleva a cabo la humanidad tienden a cambiar, pues nada es para siempre.

La economía como ciencia social, no es la excepción. Hoy como en otras etapas o estadios históricos, se viven cambios, mucho más dinámicos y frecuentes que antes, tan rápido que sorprenden al más inteligente y hábil.

Cambios que llevan al humano a mantenerse en guardia, atento para evitar quedarse atrás, rezagado o ser simplemente absorbido.

De ahí que el dicho popular dice: camarón que se duerme se lo lleva la corriente.

A pesar de los cambios tan bruscos como los que hoy en día se suceden que casi impiden planificar los eventos económicos y financieros, el hombre siempre va a la vanguardia.

Actualmente se vive de un ciclo económico a otro, de manera veloz, mucho más rápido que como se producían en el pasado.

Hoy se dan con más frecuencia las confrontaciones bélicas, los conflictos comerciales de forma más impactante. En sí, la vida moderna es más cambiante y costosa.

El ambiente que hoy vive el mundo, se caracteriza por guerras, enfrentamientos comerciales, más aranceles, más competencia aumento de precios, mayores déficits, desempleo, costos más altos, mayores subsidios, cambios más rápido de paradigmas, en fin un mundo que hay que vivirlo a la carrera, sin humanismo, sin empatía pero es el mundo que a esta generación le ha tocado vivir.

Muchos países ven sus economías resentidas y, casi sin alternativas para salir del laberinto. La nación dominicana caracterizada por una resiliencia extraordinaria se impone periódicamente a los vaivenes que le deparan los cambios, al extremo de que en poco tiempo se ha repuesto de los efectos que los mismos le han ocasionado.

Durante la semana que recién finalizó la República Dominicana recibió buenas y nuevas noticias en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana de los dominicanos, sin dejar a un lado las malas noticias que siempre están latentes.

La más alentadora de las noticias, en el ámbito económico, ha sido de que la economía se mantiene en constante dinamismo, pues ésta creció 4.5% en el primer semestre del presente año 2026, luego que el indicador mensual de actividad económica (IMAE) se haya expandido 6.4% interanual a junio, la mayor cifra en lo que va de año 2026.

El valor agregado de la actividad de hoteles, bares y restaurantes registró un crecimiento interanual de 4.6% en junio, impulsado principalmente por el aumento en la llegada de pasajeros no residentes, por vía aérea.

La actividad minera fue la que más empujó el crecimiento del PIB en el primer semestre del año 2026, pues esta alcanzó durante enero-junio un 11.3%, seguida por los servicios financieros con un 7.5%, la enseñanza con 7.2% y la construcción con un 6.7%.

Otra gran noticia ha sido que la República Dominicana entra en el grupo de países con nivel de hambre cero, conforme la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El país produce más del 85% de los alimentos que consume. La subalimentación cayó de 8.7% en 2019 a 3.6% en 2025.

Otra de las noticias alentadoras que ocuparon las páginas de los periódicos locales, es la caída de los precios de productos del agro lo cual alivió la inflación en el mes de junio del año 2026.

La inflación interanual desde junio de 2025 hasta junio de 2026 alcanzó 5.67%, tras las tensiones geopolíticas.

La República Dominicana, próximamente será sede de la Reunión Internacional sobre Abastecimiento de Alimentos.

El dólar cerró en la semana que transcurrió en su nivel más bajo en más de dos años. El valor de comprar un dólar con pesos dominicanos iguala cifras no vistas desde mayo de 2024. La compra cerró a RD$57.99 y la venta en RD$58.52.

El proyecto de presupuesto reformulado, refuerza un cambio en la composición del gasto público. La ley 30-26 ayudará al propósito de invertir más. Se estima recaudar entre RD$40,000 a RD$50,000 millones.

El Gran Santo Domingo concentró 46.9% de inversión pública en junio. La provincia Santo Domingo recibió RD$2,776.7 millones (27%), mientras que al Distrito Nacional le corresponden RD$2,048.8 millones (19.9%).

Santiago con RD$823.8 millones, Duarte con RD$547.9 millones y Puerto Plata con RD$510.9 millones.

San Cristóbal recibió RD$497.2 millones, Espaillat RD$307.5 millones, La Altagracia RD$291.0 millones, La Vega RD$288.9 millones, Monte Plata 262.9 millones y el resto de las provincias RD$1,944.6 millones.

Mientras tanto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinará unos US$100 millones en apoyo a las Mipymes. Iniciativa que se enmarca en acciones de educación financiera del Banco Central.

Como la vida no es todo color de rosas, hay noticias halagüeñas también no muy agradables, tal el caso de los conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania, EE.UU. e Irán, Israel y Líbano, los cuales dejan graves secuelas.

En cuanto al conflicto entre EE.UU e Irán, al disputarse el control del Estrecho de Ormuz, el precio del petróleo ha rondado en los últimos días los US$85.00 y US$89.00 el barril tras nuevas amenazas de Donald Trump a los hutíes.

Otra noticia que no cayó del todo bien, ha sido la aplicación de un arancel de un 12.5% a las importaciones del país como las de otros países, medida que entró en vigencia en lo inmediato, con reacción inmediata de la República Dominicana, a través de la emisión del decreto núm. 502-26, horas antes de entrar en vigor.

Decreto que crea un régimen para impedir la importación al país de mercancías producidas mediante trabajo forzoso.

Como se advierte, la vida contiene acciones que caen en el dicho popular que dice: unas van de cal y otras van de arena.

Lo importante es que la administración Abinader, desde que asumió la gestión de la cosa pública, inmediatamente actúa en consecuencia, ante cualquier evento que pueda afectar las condiciones de vida de los dominicanos.

Acciones que contrarrestan los efectos negativos que se puedan derivar de variables endógenas o exógenas incontrolables.

De ahí el éxito del presente gobierno, que preside el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Acciones inmediatas, acciones proactivas que conducen a la República Dominicana por el camino del crecimiento así como al desarrollo económico y social.

felix.felixsantana.santanagarc@gmail.com