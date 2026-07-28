ETED abrirá líneas para avanzar en Circunvalación de Navarrete

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SANTIAGO.– La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este martes 28 de julio realizará apertura temporal de las líneas de transmisión de 138 kV Agua Clara–Navarrete II y Navarrete II–Valverde Mao.

Lo hará para facilitar el montaje de la torre T-04-A, una estructura clave en la construcción de la Avenida Circunvalación de Navarrete.

La medida permitirá que la empresa Elecnor ejecute los trabajos bajo estrictas condiciones de seguridad, en coordinación con la ETED, responsable del sistema nacional de transmisión eléctrica.

INTERRUPCIONES PROGRAMADAS

Como consecuencia de estas labores, se producirán interrupciones programadas del servicio eléctrico entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en las provincias Santiago Rodríguez, Dajabón, Monte Cristi y Valverde.

En Santiago Rodríguez serán afectados los circuitos que abastecen a Villa Los Almácigos, Sabaneta y Monción. En Dajabón, la suspensión impactará a los municipios de Dajabón, Loma de Cabrera y Partido, con algunas interrupciones parciales.

En Valverde, los trabajos afectarán circuitos correspondientes al municipio de Mao, mientras que en Monte Cristi quedarán temporalmente fuera de servicio sectores de Monte Cristi, Villa Vásquez, Guayubín y Castañuelas.

SUBESTACIÓN CRUCE DE ESPERANZA NO SERÁ AFECTADA

Edenorte aclaró que la subestación Cruce de Esperanza continuará operando con normalidad, ya que su alimentación eléctrica no depende de las líneas que serán intervenidas.

La empresa distribuidora exhortó a los usuarios a tomar las previsiones necesarias durante la jornada y agradeció la comprensión de la ciudadanía.

Destacó que estos trabajos contribuirán al avance seguro de una de las principales obras viales en desarrollo en la región Norte, al tiempo que se preserva la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

an/am