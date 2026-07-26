ANADIVE dice se reactiva importación de vehículos 2026

El presidente de la entidad, César de los Santos, ofreció los detalles durante un encuentro este 24 de julio del 2026.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (ANADIVE) informó que el mercado automotriz registró una ligera reactivación durante el primer semestre de 2026.

El presidente de la entidad, César de los Santos, dijo que ingresaron al país 71,545 vehículos con fines comerciales, entre nuevos y usados, lo que representa un incremento de 2,297 unidades respecto al mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 69,248.

Explicó que el segmento de vehículos usados fue el de mayor crecimiento, con 46,110 unidades importadas entre enero y junio de este año, frente a las 43,584 registradas en igual período de 2025, para un aumento de 2,526 automóviles, equivalente al 5.8 %.

En contraste, las importaciones de vehículos nuevos reflejaron una leve disminución. En los primeros seis meses de 2026 ingresaron 25,435 unidades, mientras que en 2025 se registraron 25,664, una reducción de 228 vehículos.

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO

ANADIVE precisó que el 35.5 % de los vehículos importados corresponde a unidades nuevas, mientras que el 64.5 % pertenece al segmento de seminuevos. Esto significa que, de cada cinco vehículos comercializados, dos son nuevos y tres usados.

De los Santos destacó que estos resultados evidencian la resiliencia de la economía dominicana, pese al impacto de los conflictos internacionales y la incertidumbre económica. Señaló que la estabilidad macroeconómica, el acceso al crédito y la tendencia a la baja del dólar han contribuido a sostener el dinamismo del sector.

Asimismo, anunció la celebración de la Auto Feria ANADIVE 2026, Región Norte, que se desarrollará del 22 al 26 de julio en los jardines del Teatro del Cibao, en Santiago, con la participación de dealers y distribuidores de toda la región.

an/am