Amenaza con destruir montaña clave de programa nuclear Irán

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a amenazar este martes con destruir la montaña Pickaxe, un importante emplazamiento nuclear iraní.
«Eliminaremos sus instalaciones nucleares y tendremos que eliminar Pickaxe si no llegamos a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, la eliminaremos muy fácilmente», declaró el mandatario a Fox News.
«SÉ EXACTAMENTE LO QUE PASA EN PICKAXE»
Preguntado sobre los reportes de la inteligencia israelí que constatan el supuesto traslado de centrifugadoras de enriquecimiento de uranio a túneles en la montaña Pickaxe, Trump dijo saber «exactamente» lo que ocurre en el lugar.
«Contamos con lo mejor gracias a la Fuerza Espacial. Tenemos las mejores cámaras del mundo enfocadas en ese lugar. […] Sé exactamente lo que está pasando en Pickaxe. No es un gran problema», subrayó.
En el supuesto de que no se alcanzara un acuerdo, el presidente estadounidense también amenazó con hacer «desaparecer» infraestructura civil del país persa.
«Los puentes desaparecerán en menos de dos horas. La mayoría de los puentes […] desaparecerá por completo, junto con las centrales eléctricas, en un día», advirtió.
Este tipo cree que iran le tiene miedo a sus amenasa
🤣🤣🤣🤣🤣 Nuevamente pregunto: Dijo este DÍSCOLO, PEDÓFILO, VIOLADOR SEXUAL (CONDENADO POR UN TRIBUNAL DE SU PAIS AL PAGO DE 5.6 MILLONES DE DÓLARES A UNA DE SUS TANTAS VICTIMAS) Y DIFAMADOR DE MUJERES, como hará eso? Aunque, tenemos constancias de comentarios de los ARRASTRADOS DE M.I.E.R.D.A., donde se burlan diciendo que esas instalaciones fueron destruidas. Entonces, viene al caso, que ahora celebrar otra vez, porque volverán
A destruirlas.
«EL TIEMPO ES EL PEOR ENEMIGO DE LAS MENTIRAS»
Por ejemplo:
ALFONSO
18 minutos hace
Presidente Trump destruya todas esas instalaciones y todo lo que tenga que ver con asuntos nucleares. Esa es la única manera de vivir en paz.
Ya, con eso este ARRASTRADO se siente fuerte; es lo que hacen todos. Lo más gracioso es, que este DÍSCOLO dice eso todos los días, y ellos escriben la misma vaina, y mira que se sienten bien 🤣🤣.
«SEÑOR TRUMP DESTRUYA TODAS ESAS INSTALACIONES». Con qué?
La forma de Trump no será buena, pero esa forma de responder también es poco elegante. No educan a nadie.
Presidente Trump destruya todas esas instalaciones y todo lo que tenga que ver con asuntos nucleares. Esa es la única manera de vivir en paz.
CON DULCE
▢ ½ aguacate
▢ 4 tazas habichuelas rojas, hervidas bien blandas
▢ 6 tazas agua , en la que hirvieron las habichuelas, o agua limpia si usas habichuelas enlatadas
▢ 2 tazas leche de coco
▢ 3 tazas leche evaporada
▢ 2 palitos de canela
▢ ½ cucharada sal
▢ 1 taza azúcar
▢ 1 cucharadita extracto de vainilla
▢ ½ lb batata, [0.24 kg], peladas y cortadas en cubitos
▢ 10 clavos dulces
▢ ½ taza pasas
▢ 1 lb chicharron
Por cierto….
Ya al “convicto criminal presidente” se les acabaron
las balas….
Y es por eso que dejo de bombardear a Irán 🇮🇷 hace
ya 3 días.
AHORA mismo los TIGUERES de Capotillo tienen más
MUNICIONES que el ejército de USA.
Jajajaja. Te pasaste.
El tipo está más loco que una cabra y todavía hay imbéciles que le apoyan y no les da vergüenza.
No deja de sorprender que todavía existan imbéciles que apoyen a Trump y no les dé vergüenza.
SEÑORES…. si en La Casa Blanca no tienen un
Psiquiatra….
ENTONCES amarren ya a ese fucking loco para
que no siga hablando tanto y tanto DISPARATES
y PORQUERÍAS 24-7 todos los días.