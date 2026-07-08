Irán advierte si militares de EU atacan, ‘entrarán en un infierno’

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

TEHERAN.- El jefe del Estado Mayor y viceministro de coordinación de las Fuerzas Armadas de Irán, Habibolá Sayari, advirtió este miércoles a Estados Unidos que una invasión terrestre convertiría el territorio iraní en “un infierno” para las tropas estadounidenses.

“Las Fuerzas Armadas de Irán, junto con el pueblo, están tan fuertes y firmes en el campo de batalla que el enemigo sabe que, al desplegar tropas en las costas de Irán, entrará en un infierno del que no podrá escapar”, declaró Sayari.

La advertencia llega tras una nueva escalada iniciada el martes, cuando el Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) ejecutó bombardeos contra Irán. Según CENTCOM, el objetivo fue “imponerle altos costos” a la República Islámica por supuestamente atacar y amenazar buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

Medios iraníes reportaron explosiones en las ciudades portuarias de Sirik y Bandar Abbas, y en las islas de Qeshm y Jarg, donde se ubica infraestructura clave del petróleo iraní que gestiona el 90% de las exportaciones de crudo del país.

El viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabad, dijo que Teherán tomará medidas “decisivas” para salvaguardar su seguridad y advirtió sobre las consecuencias del incumplimiento del acuerdo por parte de EE.UU.

CONTRAATAQUE IRANI

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) afirmó este miércoles que realizó una operación conjunta con misiles y drones contra 85 objetivos militares estadounidenses en Oriente Medio. Según el CGRI, los ataques alcanzaron instalaciones usadas por fuerzas de EE.UU. en Baréin y Kuwait, y se derribó un dron MQ-9.

La escalada ocurre un día después de que el presidente Donald Trump diera por roto el alto el fuego con Irán y advirtiera de nuevos ataques “esta noche”, además de abrir la puerta a un bloqueo del estrecho de Ormuz dirigido solo contra Teherán.